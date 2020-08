Silvia Provvedi mostra il fisico dopo i nove mesi di gravidanza: Le Donatella fanno il pieno di like nel loro nuovo post! Date un’occhiata.

Appartengono alla categoria delle sorelle più famose della tv italiana e del web: abbiamo conosciuto Le Donatella ad X Factor prima di vederle poi in tantissimi reality italiani super famosi. Hanno vinto L’Isola dei Famosi nel 2015 grazie alla loro grande unione e la determinazione che le ha contraddistinte. Nell’ultimo anno la loro vita è stata stravolta dall’arrivo di una meravigliosa creatura: Silvia Provvedi ha partorito la piccola che dal primo istante di vita è entrata nel cuore di mamma e della zia Giulia. La gemella dai capelli mori ha tenuto aggiornati i suoi fan sulla gravidanza, soprattutto nell’ultimo periodo. E proprio sui social proprio poche ore fa ha mostrato a tutti il suo fisico dopo il parto: incantevole ed inaspettatamente subito in forma! Ma come avrà fatto? Date un’occhiata.

Le Donatella, Silvia Provvedi incantevole: mostra il fisico dopo la gravidanza

Silvia e Giulia Provvedi si stanno godendo qualche giorno di vacanza e di relax a Milano Marittima: le famose sorelle conosciute come Le Donatella stanno facendo conoscere il mare alla piccola appena arrivata Nicole. Mamma e zia in spiaggia hanno deciso di immortalare questo meraviglioso momento di felicità facendosi scattare una foto mentre sono in acqua: il fisico di Silvia è da urlo, non sembra affatto che non appena due mesi fa ha concluso la gravidanza! Date un’occhiata:

Splendide e simpatiche come sempre: il post contiene due foto in cui mostrano i loro corpi in costume ed il loro brillante sorriso. L’amore che lega le due sorelle è davvero forte e lo hanno fatto conoscere ai fan quando hanno preso parte a reality come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello VIP. Insieme sono una vera forza!