Elettra Lamborghini zittisce tutti dopo Battiti Live: cos’è successo

Elettra Lamborghini zittisce tutti dopo l’esibizione a Battiti Live: la cantante interviene in diretta sui social, ecco il suo commento

Ieri sera è andato in onda Radionorba Vodafone Battiti Live, un evento musicale che si svolge nelle principali piazze della Puglia e della Basilicata, alla quale partecipano i più grandi artisti italiani e internazionali. L’evento è organizzato dal Gruppo Norba e va in onda in diretta televisiva su Telenorba e Radionorba TV, in radio su Radionorba e dal 2017 in differita su Italia 1. La trasmissione è condotta da Elisabetta Gregoraci, che ieri ha incantato i telespettatori con il suo look, e da Alan Palmieri.

Elettra Lamborghini zittisce tutti dopo Battiti Live

Ieri sera molti artisti si sono esibiti sul palco di Otranto durante l’evento organizzato dal Gruppo Norba e sponsorizzato da Vodafone. Tra gli artisti italiani c’era anche Elettra Lamborghini, che si è esibita con il brano Musica (e il resto scompare), portato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, e Pem Pem, il brano che l’ha resa celebre sia in Italia che nel resto del mondo. Un vero e proprio spettacolo vedere la Lamborghini esibirsi sul palco insieme alle sue ballerine, che hanno incantato sia i presenti che i telespettatori di Italia Uno.

Subito dopo l’esibizione a Battiti, però, la nipote di Ferruccio Lamborghini è intervenuta sui social, zittendo gli haters. La cantante, infatti, ha ripreso un commento pubblicato su Twitter, che elogiava la Lamborghini per non aver utilizzato il playback rispetto a tante altre artiste, ed ha aggiunto tra le stories di Instagram: “Non c’è bisogno di fare sapere quello che fai e quello che sei quando sai quanto vali“. La cantante e figlia d’arte ha messo così a tacere tutte le polemiche sul suo conto.