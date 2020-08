Temptation Island 7, una coppia è tornata insieme? L’indiscrezione

Una coppia di Temptation Island 7 è tornata insieme? L’indiscrezione lanciata sul web è clamorosa: ecco di chi stiamo parlando

La settima edizione di Temptation Island è stata seguita da moltissimi telespettatori. Le coppie in gara erano: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Sofia Calesso e Alessandro Medici, Valeria Liberati e Andrea “Ciavy” Maliokapis, Annamaria Laino e Antonio Martello e Anna Boschetti e Andrea Battistelli. Al termine dei ventuno giorni di permanenza nel villaggio delle tentazioni, due coppie hanno deciso di uscire separati, mentre tutte le altre sono uscite insieme dal programma. Un mese dopo, però, molte cose sono cambiate. Sofia e Alessandro, ad esempio, erano usciti insieme dal programma, ma un mese dopo hanno annunciato di essersi lasciati, perchè lui non aveva fiducia nella sua fidanzata.

Temptation Island 7, una coppia è tornata insieme?

Sofia Calesso e Alessandro Medici hanno regalato un colpo di scena nell’ultima puntata di Temptation Island. La coppia infatti, dopo essere uscita insieme dal reality show di Canale 5, un mese dopo hanno deciso di lasciarsi. Alessandro ha dichiarato di non avere fiducia in Sofia e per questo ha preso una decisione inaspettata. In questi giorni, però, le vicende relative alle coppie dell’ultima edizione stanno avendo delle evoluzioni. Ci sono infatti parecchi ritorni di fiamma. Se quello tra Pietro e Antonella è stato annunciato nell’ultima puntata del reality show, sul web si vocifera di un presunto ritorno di fiamma anche di Valeria e Ciavy. La coppia, però, si è trincerata in un rigoroso silenzio.

Valeria e Ciavy, però, non sono gli unici che sembrerebbero essersi avvicinati dopo il reality show. Anche Sofia e Alessandro pare siano tornati insieme. L’influencer e opinionista televisiva Deianira Marzano, protagonista nei giorni scorsi di un incidente casalingo, ha pubblicato tra le sue stories una foto della coppia a cena. Al momento, però, resta un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze.