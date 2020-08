Georgina Rodriguez ‘esagerata’: maglia scollatissima, primo piano da urlo

In una delle sue ultime foto su Instagram, Georgina Rodriguez si immortala con indosso una maglia scollatissima: il primo piano è davvero da urlo.

Abbiamo potuto ammirare la sua bellezza nel corso della scorsa edizione del Festival di Sanremo, ma è principalmente sul suo canale social ufficiale che Georgina Rodriguez non perde mai occasione di poter sfoggiare un fascino davvero immenso. Spesso e volentieri protagonista di scatti fotografici davvero unici, la compagna di Cristiano Ronaldo è solita impressionare i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando, lasciatasi immortalare mentre era intenta a truccarsi, l’argentina si è mostrata con indosso un completino intimo magico e, soprattutto, portatrice di una bellezza davvero unica. Lo ha ribadito, però, anche qualche ora fa. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice. Si lascia immortalare adagiata su un lettino e, soprattutto, con indosso una maglia super scollatissima. Risultato? Diamoci uno sguardo insieme!

Georgina Rodriguez, maglia scollatissima: instagram in tilt per il primo piano

Decanta di un numero di followers davvero smisurato e, soprattutto, molto attivo, Georgina Rodriguez. Come dicevamo precedentemente, infatti, la compagna di Cristiano Ronaldo è solita intrattenere il suo pubblico con degli scatti fotografici davvero da urlo. L’ultimo risale a pochissime ore fa. Quando, pronta a godersi un po’ di sano e puro relax casalingo, l’argentina si è immortalata in un vero e proprio selfie da urlo. E che, così come tutti gli altri, ha mandato in tilt Instagram in un batter baleno. Di che cosa parliamo? O, per meglio dire, siete curiosi di vederlo? Diamoci uno sguardo insieme.

È proprio questo lo scatto che, pochissime ore fa, Georgina Rodriguez ha condiviso sui social. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha mandato in tilt Instagram. Con indosso un cappello ‘da pescatore’, senza nemmeno un velo di trucco sul viso, con la maglia scollatissima e un primo piano davvero da urlo, la compagna di Cristiano Ronaldo ha fatto letteralmente aumentare la temperatura del social.

