Da Uomini e Donne a Temptation Island: la pagina Uominiedonneclassicoeover annuncia il prossimo tentatore del reality. E’ stato un corteggiatore nell’ultima edizione del dating show!

Manca poco alla nuova edizione di Temptation Island: nuove coppie torneranno nel famosissimo villaggio delle tentazioni per mettere alla prova la loro storia d’amore e la loro gelosia. Chi saranno i protagonisti del reality? Al timone del programma quest’anno ci sarà Alessia Marcuzzi, c’è però una novità: a quanto pare, secondo Dagospia, quella che partirà a settembre sarà un’edizione inedita. Non vi saranno coppie ‘celebrities’ ma coppie ‘nip’, ovvero non conosciute dal pubblico televisivo italiano. Dal sito di Roberto D’Agostino si apprende che la scelta è stata presa al fine di non ‘creare sovrapposizioni tra reality’ visto che a settembre ripartirà il Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini. Beh, salvo imprevisti, le coppie non saranno note alla tv, ma i tentatori? Proprio poco fa è giunta una notizia: ecco chi sarà uno dei prossimi tentatori.

Temptation Island, annuncio a sorpresa: il nuovo tentatore è un ex di Uomini e Donne

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne sarà il tentatore della nuova edizione di Temptation Island. A settembre rivedremo colui che ha provato a conquistare l’ex tronista Sara Shaimi. Capito di chi parliamo? Si tratta di Giuseppe Nastasi! La pagina Uominiedonneclassicoeover ha dato l’annuncio: “Giuseppe Nastasi, ex corteggiatore di Sara è uno dei nuovi tentatori” ha scritto in una Instagram story.

Ricordate tutti chi è lui vero? L’ex corteggiatore siciliano, classe ’91, instaurò un rapporto di estremo feeling con Sara Shaimi, che però ha deciso di uscire dal programma insieme a Sonny Di Meo. Vi rinfreschiamo la memoria mostrandovi un post pubblicato da Giuseppe:

La sua partecipazione a Temptation Island potrebbe essere anche stata confermata con una IG story pubblicata poche ore fa sul suo canale social. Il giovane ha scattato un selfie prima di salire sull’aereo. Si starà dirigendo già verso il villaggio delle tentazioni? Ecco la foto: