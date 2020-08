Valeria Liberati, vestitino corto sui social: spunta un like che fa discutere

Valeria Liberati pubblica una foto con un vestitino corto sui social e spunta un like che fa molto discutere: ecco di chi si tratta

Valeria è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. La Liberati ha partecipato al programma insieme al suo fidanzato, Ciavy, con il quale era legata sentimentalmente da circa quattro anni. È stata lei a decidere di partecipare al reality show per mettere alla prova il suo fidanzato. La coppia è stata una delle prima a lasciare il programma, perchè, una volta entrato nel villaggio delle fidanzate, Valeria si è avvicinata molto al single Alessandro Basciano, sfiorando addirittura il bacio. Il fidanzato ha chiesto il falò di confronto anticipato e i due hanno deciso di uscire separati dal programma. Nell’ultima puntata, il conduttore Filippo Bisciglia ha riepilogato la situazione della coppia un mese dopo il reality show. Valeria ha dichiarato di essere stata contattata da Ciavy e i due si stanno risentendo. Ieri invece, tra le stories di Instagram, ha dichiarato di non poter rilasciare dichiarazioni, ma che a breve ci saranno degli aggiornamenti.

Valeria Liberati, scatto con vestitino corto sui social: spunta un like ‘sospetto’

La Liberati è sicuramente il personaggio di maggior successo dell’ultima edizione di Temptation Island. La donna, in poche settimane, ha raggiunto più di centomila seguaci sul popolare social network. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Sempre su Instagram, inoltre, sono state create moltissime fanpage che sostengono l’ex fidanzata di Ciavy.

Proprio ieri, sul popolare social network, la Liberati ha pubblicato uno scatto con un vestitino corto leopardato in cui mette in mostra le sue splendide gambe. La foto ha ricevuto migliaia di like, ma tra questi ce n’è uno che ha fatto molto discutere. Anche Francesco Chiofalo, infatti, ha apprezzato lo scatto della Liberati. Qualcuno ha avuto da ridire, dato che Chiofalo è fidanzato con Antonella Fiordelisi, ma lui ha replicato: “È una mia amica. Conosce anche Antonella. I miei sono like amichevoli. Non mi fate questi ragionamenti“.

Sotto un’altra foto della Liberati, infatti, è apparso un commento della Fiordelisi, che dichiara di aver consigliato una foto alla protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. È probabile dunque che sia Francesco che Antonella siano amici della Liberati e soprattutto che anche Ciavy sia a conoscenza della loro amicizia. Nessuna malizia, dunque, Chiofalo è felicemente fidanzato e non vuole perdere assolutamente la sua Antonella.