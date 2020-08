Proprio pochissime ore fa, Antonella Clerici ha mostrato uno scatto inedito: ’20 anni in meno’, la conduttrice televisiva si mostra proprio con lui.

’20 anni in meno’, è proprio questa la didascalia che Antonella Clerici ha scritto in questo ultimo scatto condiviso sul suo canale social ufficiale. Sappiamo benissimo che, su Instagram, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco è solita intrattenere il suo amato pubblico social con degli scatti fotografici davvero unici. L’abbiamo vista sotto diverse vesti, c’è da ammetterlo. A partire, quindi, da una veste nostalgica per la sua mamma in un giorno molto speciale. Fino in una che le consente di raccontare ogni cosa ai suoi sostenitori. Ma non solo. Spesso e volentieri, infatti, la compagna di Vittorio Garrone è solita intrattenere i suoi followers con scatti che appartengono alla sua infanzia. L’abbiamo vista, ad esempio, da bambina. O negli anni ’90. Eppure, pochissime ore fa, si è voluta mostrare con vent’anni in meno e, soprattutto, in compagnia di una persona molto speciale per lei. Di chi parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Antonella Clerici con ’20 anni in meno’: su Instagram si mostra proprio con lui

In attesa di rivederla nuovamente sul piccolo schermo con il nuovo programma televisivo che, a quanto pare, prenderà il posto dello storico La Prova del Cuoco, Antonella Clerici non perde mai occasione di poter essere presente sul suo canale social ufficiale. Non soltanto, in questo ultimo periodo, ha reso partecipi i suoi followers delle splendida vacanza trascorsa con il suo compagno Vittorio, sua figlia Maelle ed alcuni amici di sempre, ma, proprio pochissime ore fa, la Clerici ha voluto condividere un vero e proprio scatto inedito. E che, tra l’altro, la ritrae, come dice la diretta interessata, 20 anni in meno. Le sorprese, però, badate bene, non sono affatto terminate qui. Perché, in suddetto scatto, Antonella non è affatto da sola. Piuttosto, è in compagnia di una persona molto speciale per lei. E che, senza alcun dubbio, rappresenta uno dei capisaldi della sua vita. Chi è? Diamoci uno sguardo insieme.

Ecco. È proprio con lui che, da come si può chiaramente vedere dallo scatto riproposto in alto, Antonella Clerici si lascia immortalare. Non sappiamo esattamente il nome, sia chiaro. Fatto sta che, da come si può chiaramente apprendere dalle parole che l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco vi ha scritto a corredo della foto, sembrerebbe proprio che sia uno dei suoi migliori amici. ’20 kg in meno, 20 anni in meno, ma siamo sempre qua’, scrive la Clerici, a testimonianza di questa immensa e profonda amicizia.

