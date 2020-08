Edoardo Vianello è stato ospite di Io e Te di Pierluigi Diaco: il conduttore di Rai Uno ha fermato tutto quando si è aperta la parentesi Susanna, la figlia del noto cantautore. Ecco cosa è successo.

Come ogni giorno, anche ieri, 11 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Io e te, il programma di intrattenimento condotto da Pierluigi Diaco. Tanti ospiti, tante chiacchiere nel salotto di Rai Uno: Edoardo Vianello è stato uno degli ospiti della puntata andata in onda l’11 agosto 2020. Si tratta del famoso cantautore ed attore italiano che può essere considerato esponente della ‘scuola romana dei cantanti’ insieme ad Antonello Venditti, Nico Fidenco, Jimmy Fontana e Gianni Meccia. “Hai una storia umana e professionale davvero incredibile”: lo presenta così Diaco nel suo studio. Ciò che è successo durante l’intervista ha gelato lo studio ed i telespettatori a casa.

Edoardo Vianello a Io e te, Diaco ferma tutto: “Non voglio parlarne in tv”

L’11 agosto 2020 Pierluigi Diaco ha intervistato Edoardo Vianello nel suo ‘Io e te’. E’ stata un’intervista molto profonda nella quale il famosissimo cantautore romano ha raccontato dei suoi inizi, della sua carriera e della sua vita. Subito dopo aver raccontato come ha iniziato, ovvero suonando una fisarmonica che il papà aveva regalato alla sorella, Diaco ha cambiato argomento. Vianello ha vissuto una tragedia durante la sua vita, precisamente ad aprile 2020: sua figlia, Susanna, speaker radiofonica, è passata a miglior vita a causa di una terribile malattia. “Non voglio entrare nel dolore che ti ha privato di tua figlia perchè credo debba rimanere un fatto privato. Non voglio parlarne in tv” sono le parole di Pierluigi Diaco prima di passare ad una nuova domanda. E’ stato un momento molto toccante, di vero gelo.