Elenoire Casalegno pubblica una foto in costume sui social e manda in visibilio i fan: c’è un ‘dettaglio’ bollente in primo piano

La Casalegno è stata un’icona di bellezza tra la fine degli anni novanta e l’inizio degli anni duemila. La showgirl era corteggiatissima ed infatti divenne nota al pubblico per la sua relazione con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, con il quale rimase unita dal 1993 al 1997. Nel 1994, invece, partecipò al concorso per aspiranti modelle Look of the year grazie alla sua bellezza e alla sua altezza di 180 cm. È stata in seguito legata sentimentalmente a DJ Ringo, con il quale ha avuto una figlia, Swami. Una carriera lunga vent’anni: di recente la Casalegno ha partecipato al Grande Fratello Vip ed ha condotto Vite da copertina insieme a Giovanni Ciacci.

Elenoire Casalegno in costume: il dettaglio non possa inosservato

Ancora oggi la Casalegno fa girare la testa a molti uomini. La conduttrice televisiva è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di ottocentomila seguaci. Le sue foto sono spesso piene di like e le sue stories sono seguitissime. Ieri pomeriggio ha pubblicato una foto sul popolare social network in cui è in costume ed appare in forma smagliante. La Casalegno è incantevole, non a caso lo scatto riceve più di quindicimila like. Molti fan tra i commenti le fanno splendidi commenti, che sicuramente faranno bene al cuore della conduttrice.

Un dettaglio, abbastanza ‘bollente’, non passa inosservato: la Casalegno, infatti, ha un piccolo neo sul décolleté. Un particolare che pochi hanno e che rende unica la conduttrice di Vita da Copertina, nonché ex concorrente del Grande Fratello. Il piccolo neo sarà balzato agli occhi dei seguaci più attenti, soprattutto perchè risalta ancora di più le forme splendide della Casalegno.