Ignazio Moser beccato con una nota attrice: l’indiscrezione shock non passa inosservata; è davvero finita con Cecilia Rodriguez?

Non sembra essere un’estate fortunata, questa, per le sorelle Rodriguez. Dopo la rottura tra Stefano De Martino e Belen, si fa sempre più insistente la voce di una crisi tra Cecilia e Ignazio Moser. Una voce che, negli ultimi giorni, sembrava essere stata smentita con quella di un riavvicinamento. Ma, qualche ora fa, sono spuntate nuove indiscrezioni che, se fossero confermate, non prometterebbero affatto bene per il futuro della coppia. Il settimanale Chi ha parlato di una lite furiosa tra Cechu e Ignazio, avvenuta alla discoteca Just Cavalli in Sardegna, davanti agli occhi di alcuni testimoni. Ma è il settimanale Oggi a lanciare una vera e propria ‘bomba’! Secondo l’indiscrezione di Alberto Dandolo, ieri notte il bel Moser avrebbe lasciato il Billionaire in compagnia di una nota attrice! Scopriamo di più!

Ignazio Moser beccato con una nota attrice: si tratta di Anna Safroncik

È davvero finita tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? La coppia è al centro del gossip da alcune settimane per via di una presunta crisi. Le voci di un allontanamento tra i due si fanno sempre più forti, ma è da qualche ora che è spuntata anche una ‘terza incomoda’! Il settimanale Oggi ha svelato un’indiscrezione che non è passata inosservata: “Ieri notte, Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik, con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo”. Proprio così, la nota attrice con cui Ignazio sarebbe stato beccato è proprio la bellissima protagonista de Le tre rose di Eva. Un gossip che ha letteralmente sconvolto i fan della coppia Rodriguez- Moser! Quanto c’è di vero e, soprattutto, come reagirà Cecilia alla notizia trapelata nelle ultime ore?

Non ci resta che attendere eventuali smentite o conferme, e tutti gli sviluppi di questa complicata vicenda. E voi, che idea vi siete fatti? Credete che sia davvero finita tra Cecilia e Ignazio?