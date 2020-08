Ilary Blasi sul divano con la sorella alza le gambe: la minigonna da capogiro indossata dalla conduttrice nelle sue stories.

Lei è una delle conduttrici più apprezzate del nostro piccolo schermo. E con ogni probabilità, a inizio del nuovo anno la vedremo in tv al timone della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Di chi stiamo parlando? Proprio di lei, Ilary Blasi. Ma oltre ad essere un volto noto in tv, forse non tutti sanno che è anche sui social che Ilary è una vera e propria star. Il profilo ufficiale di Instagram di Lady Totti conta la bellezza di un milione e 400 mila followers! Con i quali la conduttrice condivide foto e video delle sue giornate e dei suoi mai banali outfit. E qualche ora fa, nelle sue stories, Ilary ha condiviso uno scatto in compagnia della sorella Melory, bellissima come lei. A colpire però è stato ancora una volta il look della Blasi: la gonna che indossa è corta e quando la conduttrice alza le gambe, la temperatura si infiamma! Diamo un’occhiata.

Ilary Blasi sul divano con la sorella alza le gambe: la conduttrice indossa una gonna da capogiro

Basta poco ad Ilary Blasi per catturare l’attenzione dei suoi fan. Basta ad esempio pubblicare uno scatto come quello apparso poco fa nelle sue stories. La splendida conduttrice è solita aggiornare il suo profilo con alcune foto dei momenti più belli delle sue giornate. E, qualche ora fa, Ilary si è mostrata insieme alla bellissima sorella Melory. Sedute sul divanetto, schiena a schiena, le sorelle Blasi sono più belle che mai. Ma gli occhi di tutti sono caduti sulla splendida gonna indossata da Ilary:

Eh si, una gonna a fantasia che non passa inosservata. Anche perché, quando alza la conduttrice alza le gambe, si vede un po’ ‘troppo’. Come sempre, Ilary lascia il segno! E voi, cosa aspettate a seguirla sulla sua pagina social? È ricca di contenuti interessanti!