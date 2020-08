Barbara D’urso al settimo cielo: la famiglia si allarga! New entry per la conduttrice di Canale 5. E’ appena arrivata una notizia splendida

La Famiglia D’Urso si allarga sempre più. Secondo quanto riporta l’annuncio postato su Instagram, la sorella di Barbara D’Urso, Eleonora è in dolce attesa e presto darà alla luce la piccola Sofia. “La tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto- scrive in un post Eleonora- Laureanda panzuta“. Ecco che ironizza e mette al corrente del proprio stato!

Certo non è mancato il like della signora D’Urso. Oltre che al timone della conduzione di Domenica Live e Non è la D’Urso, Barbara nei prossimi mesi sarà impegnata a ricoprire il ruolo della zia!

Barbara D’Urso, si allarga la famiglia! Chi è la sorella

Eleonora è la secondogenita di Casa D’Urso. Nato dallo stesso padre ma da madre diversa, quella della D’Urso è una famiglia che si allarga sempre più. Eleonora, non diversamente dalla sorella maggiore, vanta anche lei i suoi successi in televisione. Alla tv ha sempre preferito il teatro che tuttora continua a gestire. Nonostante ciò ha preso parte a diverse fiction di successo: è un’attrice e ha condiviso anche lo stesso set con la sorella, durante le riprese della Dottoressa Giò. Proprio durante le riprese del film sono fuoriusciti i problemi che attanagliavano le due sorelle.

Insomma, non è stato tutto rose e fiori il rapporto tra le due! Per sei anni Eleonora si è allontanata da Barbara, come lei stessa racconta in un’intervista a Domenica Live. “Abbiamo trascorso un anno senza parlarci- sostiene Barbara- ha attraversato una sorta di crisi personale e si è allontanata sempre più da me”.

In seguito, improvvisamente, si sono ritrovate. A fare il primo passo è sta proprio Eleonora. Del resto un legame è pur sempre un legame… e buon sangue non mente! Oggi appaiono più unite e felici di sempre. La notizia della dolce attesa di Eleonora ha contribuito ulteriormente a rafforzare il loro rapporto. Un’improvvisazione pura che ha portato un’aria di felicità. E.C