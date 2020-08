Meghan Markle parla per la prima volta in una lunga intervista e rompe il silenzio: ci va giù duro sull’addio alla Famiglia Reale.

Meghan Markle, ex attrice statunitense è divenuta la moglie del principe Harry il 19 maggio 2018. La coppia ha avuto il suo primo incontro al buio, ritrovandosi in una stanza senza sapere chi fosse l’altro. La scintilla è scoppiata all’istante e da allora i due sono inseparabili, condividendo ogni scelta insieme. Dopo un primo periodo vissuto nel cottage a Windsor, un’abitazione di circa 10 stanze con un immenso spazio intorno, è arrivata la clamorosa decisione. Meghan e Harry hanno abbandonato la casa reale nel Regno Unito per tornare negli Stati Uniti, dove vivono da quasi un anno. La donna in una lunga intervista a The 19th, nell’ambito di una serie di conversazioni virtuali che il portale ha organizzato con le donne più in vista della politica e della vita pubblica, ha dichiarato:”E’ bello essere a casa“. Ma la Markle rompe il silenzio e ci va giù duro sull’addio alla Famiglia Reale. Vediamo cosa ha rivelato.

Da quasi un anno Meghan ed Harry hanno lasciato il Regno Unito, tornando negli Stati Uniti. In un’intervista a The 19th ha deciso di esporsi e rompere il silenzio.

Meghan Markle ha dichiarato che dopo essersi staccati dalle attività della Famiglia Reale, lei ed Harry hanno accettato di rimborsarla per le impegnative ristrutturazioni di Frogmore Cottage. La coppia aveva speso ben 2,4 milioni di sterline per costruire stanze adatte alle loro esigenze, come un luogo per fare yoga, muri insonorizzati e molti altri particolari lussuosi e soprattutto costosi. Per questo, i due hanno deciso di intraprendere il rimborso, pagando circa 18mila sterline al mese per risarcire la famiglia Reale. La donna ha anche dichiarato liberamente: ” C’è un giornalismo attento ai dettagli più scabrosi, in funzione di un’economia dell’attenzione che è diventata tossica”, riferendosi agli ultimi anni vissuti con Harry. E continua, parlando a tutto tondo: “Penso che una volta tornati al luogo in cui ciò che stai creando è così importante, dove le persone dicono semplicemente la verità, questo aiuterà finalmente a legarle”.

