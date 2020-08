È stata la vincitrice del Grande Fratello 4, ma sapete come è diventata oggi? Ecco gli scatti condivisi sul suo canale social ufficiale.

È stata la vincitrice del Grande Fratello 4. ‘Arruolata’ da un talent scout mentre svolgere il suo lavoro in una palestra della sua città d’origine, la giovanissima di Genova ha completamente e letteralmente conquistato tutti. Tanto da conquistare la finale a discapito di altri due personaggi molto forti e, soprattutto, molto interessanti. Da quel momento, la carriera della ragazza è stata tutta in ascesa. Non soltanto, infatti, decanta di una carriera televisiva davvero eccellente, ma anche sul suo canale social ufficiale la donna vanta di un seguito davvero clamoroso. Ed è proprio qui che, spesso e volentieri, si diletta a condividere ogni cosa che riguarda la sua vita. Non soltanto, quindi, incantevoli scatti fotografici, ma anche emozionanti ritratti familiari. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? E, soprattutto, siete curiosi di vedere com’è diventata oggi? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

È stata la vincitrice del Grande Fratello 4, ve la ricordate? Ecco com’è oggi

Dopo Cristina Plevani, che diciamo ha aperto le danze del famosissimo reality di Canale 5, Flavio Montrucchio e Floriana Secondi, a vincere il Grande Fratello 4 è stata proprio lei: Serena Garitta. Piccolina, ma con una simpatia ed energia davvero inesauribile, l’ex concorrente del programma ha saputo conquistare, sin da subito, le simpatie di tutto il pubblico italiano. Tanto che, giunta in finale con Patrick Ray Pugliese e Katia Pedrotti, quindi due personaggi, come ricorderete, molto forti, si è aggiudicata il titolo di vincitrice. Da quel momento, sono passati sedici anni e la carriera della bellissima genovese è stata tutta in salita. Colonna portante di numerosi programmi televisivi, la Garitta, attualmente, è volto fisso dei salotti pomeridiani di Barbara D’Urso e, spesso e volentieri, sua inviata. Ecco, ma siete curiosi di vedere com’è diventata? A svelare ogni cosa è la diretta interessata. Che, sul suo canale social ufficiale, è una vera e propria celebrità. E, soprattutto, non perde mai occasione di poter condividere degli scatti fotografici davvero incantevoli. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ecco. È proprio così che Serena Garitta, a distanza di ben sedici anni dalla sua prima apparizione televisiva, è diventata. Insomma, bisogna ammetterlo, non è cambiata affatto nel corso degli anni. Certo, è diventata più matura. Attualmente, infatti, la Garitta è mamma e moglie. Eppure, ci sono alcuni tratti che sono rimasti letteralmente i medesimi. Gli occhi, ad esempio. Oppure, il suo incredibile sorriso. E, com’è giusto che sia, la sua immensa bellezza. Qual è il tuo segreto, cara Serena?

