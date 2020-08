Diletta Leotta, party in Sardegna per i suoi 29 anni insieme agli amici: lo spacco inguinale è davvero esagerato e le forme sono da urlo

Questi giorni di festa per la conduttrice sembrano essere davvero un toccasana, sia per la mente che per il corpo. Non dimentichiamo infatti che solo qualche settimana fa la conduttrice ha chiuso la sua relazione con il pugile Daniele Scardina. In Sardegna si è accerchiata dalle amiche più fidate di sempre, tra cui la splendida Didy, nome d’arte di Diana Pablo, cantante, ballerina e attuale compagna di Max Brigante, con cui la Leotta lavora in radio. Max e Diletta conducono una rubrica insieme su Radio105. Le due ragazze sono molto amiche e spesso è possibile vederle insieme in locali o in barca. Diletta sta deliziando tutti i suoi fan con post e stories davvero piccanti e sensuali. Tra un mini dress o un costume molto aderente, la conduttrice sa come far girare la testa ai suoi quasi 7 milioni di followers. Basti pensare che in questi giorni aveva pubblicato un incantevole scatto in cui appariva al fianco delle amiche il spiaggia, con un costume nero che lasciava davvero poco all’immaginazione, un kimono bianco e un paio di occhiali da sole davvero glamour.

Diletta Leotta, party per i 29 anni: spacco inguinale e forme da urlo

Diletta Leotta è ancora in Sardegna con le amiche e la famiglia, per trascorrere dei rilassanti giorni di festa e per festeggiare il suo compleanno. La donna ieri ha infatti festeggiato il suo 29 esimo compleanno. Alla festa pochi intimi, con cui la conduttrice e modella ha deciso di trascorrere la serata. Tra questi l’amica Diana, fidanzata di Max Brigante e il fratello chirurgo Mirko Manola. Come ben sapere Diletta e Mirko sono decisamente molto legati e spessissimo si è parlato del loro rapporto proprio in relazione alla notevole bellezza della donna, che qualcuno azzarderebbe dire non essere del tutto naturale…

Ma a parte questo la conduttrice ieri ha trascorso certamente una bellissima serata e ciò che sicuramente è saltato all’occhio è stato l’abito della donna, che è apparso scintillante e davvero molto sensuale. Color oro scintillante, l’abito le fascia il corpo sensualmente e mette in mostra le bellissime gambe attraverso uno spacco inguinale davvero esagerato! Una vera esperta in fatto di tendenze e di seduzione. Ancora tantissimi auguri alla bellissima Diletta Leotta!