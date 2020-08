Elisabetta Gregoraci, il vestito è veramente cortissimo: sguardo seducente e fisico da urlo che fanno impazzire il web con un album imperdibile

C’è da dire che nell’ultimo periodo la bellissima Elisabetta Gregoraci è super impegnata con la conduzione del ‘Battiti Live’ insieme al collega Alex Palmieri, in giro per la suggestiva Puglia. La talentuosa conduttrice sta sfoggiando moltissimi outfit bellissimi e soprattutto super sensuali. In particolar modo, settimana scorsa ha sfoggiato un bellissimo abito blu elettrico, lunghissimo e con degli spacchi laterali davvero vertiginosi. Le sappiamo bene che la Gregoraci possiede davvero delle gambe chilometriche e quella è stata l’occasione giusta per metterle in bella mostra. Insomma un look decisamente sexy che è stato apprezzatissimo dai suoi followers e dai fan del programma musicale. Il decoltè è esplosivo e gli accessori illuminano tutto il look. Un occhio importante anche alla capigliatura e al trucco. Ma quella ovviamente non è stata l’unica volta in cui il web l’ha acclamata per i suoi outfit. Anche settimana scorsa ha sfoggiato un look davvero molto eccentrico e sensuale, che ha lasciato tutti a bocca asciutta.

Elisabetta Gregoraci, il vestito è cortissimo: sguardo seducente e fisico da urlo

In questi giorni di vacanza la donna si sta rilassando in compagnia degli amici e di Nathan, il figlio nato dall’amore con Flavio Briatore. La donna tra un tuffo tra le acque cristalline e una siesta sulla tavola da surf ha deciso di pubblicare un post davvero incredibile, che in pochissimo tempo è stato sommerso da una pioggia di like e commenti positivi da parte dei suoi followers. La donna è seguita da un gruppo abbastanza folto di circa 1 milione e 200 mila persone, che da anni la rispettano e la sostengono. L’ultimo suo post è un album composto da ben 3 fotografie che hanno letteralmente fatto impazzire i followers.

La conduttrice indossa un bellissimo abito con le spalline a sbuffo e la manica a tre quarti. Il tessuto è probabilmente in raso o seta lucida, verde con dei disegni multicolor. La forma dell’abito è molto pulita e ha il colletto alto. Gli accessori in questo caso la fanno da padrone e sebbene non se siano molti, riescono ad attirare moltissima attenzione. Sono color oro e sono sapientemente abbinati tra loro. Ai piedi indossa sei sandali con tacco a spillo di pelle nera. Insomma una vera esplosione di sensualità!