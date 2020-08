“Quante volte lo fai a settimana?”: il papà di Belen la imbarazza

Belen Rodriguez, allegra e solare come sempre, ama ridere e scherzare con la famiglia e gli amici. Ecco l’insolita domanda che ha fatto al papà Gustavo.

Del rapporto speciale che lega Belen ai genitori eravamo già consapevoli. La showgirl è abituata a rendere partecipe il suo pubblico attraverso i social di molti momenti della sua vita quotidiana in famiglia. Quello che ha lasciato di stucco i fan è vedere con quanta disinvoltura la bella argentina rivolgesse una domanda molto particolare al suo papà filmando il divertente siparietto e postandolo su Instagram. Divertendosi a simulare un’intervista al padre, la domanda fatta a bruciapelo sarebbe proprio “Signor Gustavo, in quarantena quante volte ha fatto l’amore?”. Pensate che il capo dei Rodriguez si sia imbarazzato e abbia evitato di rispondere? Niente affatto! Ecco infatti cosa ha detto.

La risposta inaspettata di papà Gustavo a Belen

Chiaro e diretto, Gustavo ha risposto: “Due volte la settimana”. Belen si è anche complimentata per la vitalità del padre e per mettere in evidenza quanto lui si porti bene gli anni che ha, gli ha chiesto l’età. “Sessanta…E continuo con una voglia che veramente…“, dice chiaro e tondo l’argentino. Nel video si vede Belen annunciare la pubblicazione della Ig Story nonostante l’argomento sia abbastanza sui generis, ma poi ammette che lei e la sua famiglia sono proprio così, spontanei e divertenti, semplicemente loro stessi. Tra i due genitori di Belen è soprattutto il padre Gustavo quello che ha sempre dimostrato di avere una bella capacità di tener testa a telecamere e macchine fotografiche. Ricordiamo che qualche anno fa accompagnò la figlia addirittura in un’esibizione sul palco di Sanremo, complice forse anche la sua vena artistica. Gustavo infatti ha sempre amato la musica, cantare e suonare e lo faceva già in Argentina, dove suonava con delle band.

Chissà che i Rodriguez non decidano un giorno di girare una sit-com con le loro avventure, proprio come i Kardashian negli Usa. Siamo sicuri che terrebbero testa tranquillamente alla famiglia americana.