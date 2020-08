Il marito di Viviana Parisi: chi è Daniele Mondello e cosa sappiamo di lui

Cosa sappiamo su Daniele Mondello il marito di Viviana Parisi e papà di Gioele: la sua carriera lavorativa e la vita privata.

Il caso di Viviana Parisi e del piccolo Gioele sta appassionando in modo tragico ovviamente tutta Italia. Chiunque si sta chiedendo cosa sia successo alla donna e al piccolo, il cui corpo ancora non si trova. Ci si domanda perché i famigerati testimoni oculari non parlano e non si presentano alla Procura per spiegare cosa avrebbero visto.

Le ipotesi inoltre proseguono senza sosta, una dopo l’altra. C’è chi pensa che la donna sia morta in un incidente insieme al figlio. Che si sia arrampicata su un traliccio per sfuggire a dei cani, che si sia suicidata… Il marito, Daniele Mondello, inoltre sta chiedendo di vedere il corpo della compagna per capire se è veramente lei perché i dubbi sono dietro l’angolo. Ma chi è il marito di Viviana Parisi, cosa sappiamo su di lui?

La carriera da dj di Daniele Mondello e il matrimonio con Viviana Parisi

Su Wikipedia Daniele Mondello, ha una sua pagina personale in quanto è considerato un dj molto famoso in Sicilia e anche a livello nazionale soprattutto nel suo genere hardstyle. Ha vinto nel 1990 il campionato nazionale al Cocoricò di Riccione e tre anni dopo ha gareggiato anche a Londra al World Mixing Championship Technics DMC al Ministry of Sound. In quel periodo ha continuato a gareggiare in diverse competizioni ha anche ottenuto ottimi risultati. Nel 2003 si è sposato con Viviana Parisi, in arte Express Viviana, anche lei DJ ma di Torino.

Le ricerche della moglie Viviana

Quando la moglie è scomparsa Daniele ha iniziato subito a lanciare appelli nel web e tramite i suoi profili social per cercare di ritrovare il prima possibile la moglie. Oggi sta continuando a partecipare attivamente alle indagini, chiedendo risposte e giustizia per la scomparsa del piccolo Gioele, che ancora non si trova, e per la morte ormai appurata della compagna Viviana.