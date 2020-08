Ciavy e Valeria, ex concorrenti di Temptation Island, non si nascondono più: con un post social annunciano ai fan di essere di nuovo una coppia.

Il ritorno era già nell’aria da un po’: era stato soprattutto un dettaglio a far insospettire su un probabile ritorno di fiamma tra i due. Giorni fa, infatti, sia Ciavy che Valeria avevano pubblicato quasi in contemporanea, sui rispettivi profili Instagram, la stessa foto scattata dallo stesso fotografo e nella stessa location. Ora però, il pr romano, al secolo Andrea Maliokapis, e la sua Valeria postano di nuovo un’altra immagine che li ritrae insieme con una citazione sotto la foto che non lascia più spazio a nessun dubbio. Nella foto li si vede infatti abbracciati appassionatamente e sullo sfondo il quartiere romano dell’EUR. Nel postare la foto, La Liberati ha aggiunto una citazione tratta dal libro La solitudine dei numeri primi: “L’unica cosa certa era, che lui era tornato e che lei avrebbe voluto non se ne andasse più”. Inoltre, la ragazza ha scritto: “Ci siamo guardati un’ultima volta e ci siamo promessi con quegli occhi di riprovarci senza nessuna remora.. sarà tutto più nuovo e vissuto con più consapevolezza. Non sappiamo dove ci porterà questo nuovo viaggio…ma so che partiremo mano nella mano!”, palesando il suo intento di mettere da parte finalmente il passato e darsi una nuova opportunità con il suo amore.

Temptation Island, cosa era accaduto tra Valeria e Ciavy

La coppia aveva deciso di partecipare a Temptation proprio per testare il loro rapporto abbastanza in crisi a causa della gelosia di lei e delle infedeltà di lui. Dopo alcune dichiarazioni alquanto sconcertanti da parte di Ciavy, Valeria si era lasciata corteggiare dal tentatore Alessandro Basciano. Poi, al falò di confronto, la decisione di entrambi di dirsi addio. Dopo il reality show, hanno avuto modo di rivedersi e chiarire. Oggi Valeria si sente “una donna diversa”, come ha dichiarato giorni fa, ma non vuole comunque avere il rimpianto di non aver dato un’altra possibilità alla sua storia con Ciavy.

Che dire, speriamo che tra Ciavy e Valeria questa sia la volta buona. Intanto attendiamo i prossimi sviluppi e promettiamo di tenervi sempre aggiornati.