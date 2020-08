Uomini e Donne: si sono lasciati, ormai non ci sono dubbi

Uomini e Donne, un’altra coppia è giunta al capolinea: ormai non ci sono più dubbi, vediamo di chi si tratta.

Ancora una coppia non è riuscita a sopportare il peso del ” lockdown”, ed è giunta alla separazione, stiamo parlando proprio di loro, la tronista Giulia Cavaglià e il comico Francesco Sole. I due sembravano davvero una bellissima coppia, molto innamorati e con una grande intesa. L’ex tronista dopo la fallimentare storia con il corteggiatore Manuel Galiano, scelto durante il programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, si era legata al comico Francesco Sole, che da poco era tornato single. Da allora sono sempre apparsi tanto legati l’uno all’altra, insieme ad eventi, uscite, condividendo ogni scatto sui social. Ma da diverso tempo la coppia non pubblica più nulla insieme, e l’assenza di momenti condivisi ha messo in allarme i fan. Ormai non ci cono più dubbi, gli indizi sono decisamente evidenti.

Uomini e Donne, si sono lasciati: la famosa coppia è giunta alla rottura

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià e il comico Francesco Sole sembravano una coppia davvero innamorata, ma a quanto pare le cose fra i due non sono andate per il verso giusto.

La coppia ha ormai smesso da tempo di postare momenti condivisi insieme, ma ci sono altri indizi che hanno alimentato il gossip. Francesco e Giulia si sono lasciati e a svelarlo è proprio instangram, infatti, i due hanno smesso di seguirsi e da diversi giorni non appaiono più insieme. Inoltre, se si analizzano i loro profili e si incrociano i post, è evidente che sono diverse le frecciatine che si rivolgono. Francesco Sole ha lanciato alla sua ex parole rivelatrici: “Non avere paura a perdere qualcuno che non si sente fortunato ad averti”, scrive il comico sul suo profilo. Ma Giulia Cavaglià non tarda a rispondere: “Prima apri la bocca per dire che desideri una donna intelligente nella tua vita, chiediti se sei davvero fatto per inserirti nella sua vita”, parole forti che sembrano proprio indirizzate al su ex. La storia d’amore sembra quindi arrivata alla rottura definitiva.

Segui anche il nostro canale instangram—> clicca qui

M.B