Raoul Bova, dramma tremendo: un momento molto difficile per l’attore

Raoul Bova, il dramma tremendo: un momento particolarmente difficile per l’attore. Cos’è successo? Forse, nessuno ci ha mai pensato, eppure…

Raoul Bova è senza dubbio uno dei personaggi del mondo della televisione più amati dal pubblico italiano. Un fascino particolare, è molto seguito ed apprezzato dal pubblico femminile. Attore molto stimato, ha interpretato ruoli in diversi film. Ma è stato anche protagonista di una famosa fiction: Made in Italy. Una fiction che ha riscosso un ottimo successo e che ha accresciuto ancor di più la sua popolarità. Ma cosa sappiamo sulla vita privata dell’attore? Beh, è stato legato a Chiara Giordano e da lei ha avuto due figli. La loro storia d’amore, però, è terminata nel 2012. Anno in cui ha conosciuto la nuova compagna: Rocìo Munoz Morales. Da lei ha avuto altri due figli e adesso convivono in una meravigliosa casa nel cuore di Roma. Adesso, la sua vita sentimentale va a gonfie vele. E’ uno splendido papà di 4 figli e, già solo per questo, possiamo dire che nella sua vita non manchi la felicità.

Raoul Bova, il dramma degli ultimi anni

Tutti, più o meno, prima o dopo, vivono un momento difficile nella propria vita. E… no, per quanto riguarda Raoul Bova, non ci riferiamo al periodo in cui si separò da sua moglie. C’è stato un capitolo veramente drammatico nella vita dell’attore. Tra il 2018 ed il 2019, Raoul Bova ha perso prima il papà e poi la mamma. Insomma, già perderne uno soltanto sarebbe stato abbastanza drammatico. Ma entrambi i genitori, uno dopo l’altro, a così pochi mesi di distanza, dev’essere stato davvero straziante. L’attore li ha ricordati così in un post che ha pubblicato su Instagram:

“Che bello vedervi così, papà e mamma! Spero che possiate accogliere tutte le persone che vi stanno raggiungendo in questo periodo lassù, nel cielo, con lo stesso abbraccio e lo stesso sorriso che avete in questa foto. Mi mancate! Vvb!”: questo il suo messaggio per ricordare i genitori che ormai non ci sono più, ma hanno lasciato un ricordo indelebile nel suo cuore.