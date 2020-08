Angela Nasti esplosiva al mare: il costume contiene a stento le sue forme

E’ stata una delle troniste del programma di Maria De Filippi, giovane e bella, Angela Nasti appare esplosiva al mare: il costume contiene a stento le sue forme.

Angela Nasti, conosciuta grazie al programma Uomini e Donne, dove ha partecipato come tronista nel 2019, è una giovane influencer e imprenditrice italiana, conosciuta inizialmente per essere la sorella della famosissima blogger di moda Chiara Nasti. Si è fatta notare nel noto dating show non solo per la sua bellezza, ma anche per la personalità forte e schietta, sempre pronta a dibattere per difendersi, dal carattere alquanto spumeggiante. Il suo percorso fatto di alti e bassi si è concluso con la scelta di Alessio Campoli. Purtroppo, in poco meno di un mese, fra i due è avvenuta la rottura. Oggi, Angela ha un nuovo fidanzato, il calciatore Kevin Bonifazi, anche se negli ultimi tempi non sono più apparsi insieme. La Nasti sta trascorrendo qualche giorno di vacanza al mare e dai suoi scatti sui social appare davvero bellissima.

Angela Nasti fa impazzire i fan: con uno scatto esplosivo al mare mostra le sue generose forme

L’ex tronista continua ad infiammare il web con le sue meravigliose foto in costume, mostrando un fisico statuario, da far invidia a chiunque.

L’ultima foto postata sul suo profilo instangram ha mandato letteralmente in delirio i fan, si mostra esplosiva al mare e il costume contiene a stento le sue generose forme. Uno sguardo bellissimo dove appare sdraiata al sole, mentre si gode giorni di vacanza a Porto Cervo, in compagnia di amici e familiari. Angela ama condividere i suoi momenti di quotidianità sui social, con foto che la ritraggono da sola o in compagnia. L’ultimo scatto, davvero favoloso, ha raccolto migliaia di like e centinaia sono stati i messaggi che la giovane influencer ha ricevuto, tutti apprezzamenti che hanno lusingato la bellissima Angela Nasti.

M.B