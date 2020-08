Emily Ratajkowski ha fatto impazzire Instagram pochi minuti fa con un nuovo scatto: la modella è di spalle ed indossa un vestito mini e trasparente. Date un’occhiata.

Emily Ratajkowski è una delle donne più amate al mondo. L’abbiamo vista in tutte le ‘vesti’: dalla biancheria intima, in bikini ed anche completamente senza veli. Ogni volta la modella ed attrice americana regala scatti sui social che lasciano senza parole i suoi milioni di fan. Il suo corpo da urlo ed il suo viso angelico hanno fatto innamorare tutti: pochi giorni fa un post in cui si mostrava con indosso un bikini davvero mini ha mandato in tilt i social, oggi 21 agosto ha letteralmente fatto impazzire tutti con un outfit ‘wild’ piuttosto sensuale. La modella indossa un abito completamente trasparente zebrato: siete curiosi di vedere il nuovo post pubblicato pochi minuti fa? Diamoci uno sguardo insieme!

Emily Ratajkowski, vestito trasparente e lato B in primo piano: Instagram diventa bollente

Emily Ratajkowski continua a far impazzire tutti i suoi milioni di follower sui social. La famosa modella ed attrice americana è solita incantare tutto il popolo del web con scatti davvero mozzafiato: il suo corpo ed il suo viso angelico la rendono una delle donne più desiderate al mondo. Oggi 21 agosto ha mostrato su Instagram l’outfit scelto per uscire: si tratta di un mini abito zebrato. Il dettaglio particolare è che il vestito è totalmente trasparente e la posa di spalle mette in bella vista il suo lato B da urlo. Siete curiosi di vedere la foto pubblicata pochi minuti fa da colei che sui social si chiama ‘Emrata’? Ecco il post:

Lo stile a tratti ‘wild’ ed a tratti ‘western’ ha letteralmente fatto girare la testa ai suoi milioni e milioni di fan. Beh, come dargli torto? Emily è davvero bellissima!