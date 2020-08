Michele Morrone trova l’amore a Dubai: il settimanale Chi rivela chi è la nuova fiamma del famoso attore italiano!

E’ uno degli uomini più desiderati del momento: Michele Morrone è l’attore che ha interpretato il ruolo di protagonista in 365 giorni ed oggi si trova al centro del gossip italiano per i suoi ‘flirt amorosi’. Diversi giorni fa uscì la notizia di uno scambio di messaggi tra l’attore ed ex concorrente di Ballando con le stelle e Belen Rodriguez, poco dopo il settimanale Chi fece sapere di un altro flirt con un’altra showgirl famosa. Si vociferava che tra Michele Morrone e Cristina Buccino ci fosse ‘un’amicizia particolare’. Beh, oggi spunta una nuova indiscrezione che riguarda sempre l’attore di 365 giorni: a quanto pare il bel Morrone ha trovato l’amore. Curiosi di sapere di chi si tratta? Vi sveliamo subito tutto nel dettaglio…

Michele Morrone trova l’amore a Dubai: ecco chi è la nuova fiamma dell’attore

E’ il settimanale Chi magazine, attraverso il canale Instagram, a lanciare una nuova indiscrezione che riguarda la vita privata di Michele Morrone. A quanto pare l’attore ha trovato l’amore a Dubai! Sul profilo del settimanale diretto da Alfonso Signorini si apprende che il sex symbol più ambito del momento ha una nuova fiamma che si chiama Sara Al Madani. Lei è una famosa imprenditrice, nota soprattutto negli Emirati Arabi e Ceo di HalaHi, un app creata per realizzare video personalizzati utilizzata dai VIP per i loro fan. “E’ stata proprio lei a contattare l’attore di 365 giorni per entrare a far parte della community” si legge.

Si sono incontrati a Dubai e tra loro è scattata una scintilla! Ma cosa ci faceva già lì l’attore? Michele Morrone sta lavorando alla creazione di un suo brand di profumi, lo sapevate?