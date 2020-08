Chiara Ferragni è incinta, indiscrezione bomba: Fedez di nuovo papà?

Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, Chiara Ferragni sarebbe incinta: Fedez potrebbe diventare papà per la seconda volta dopo Leone

Chiara Ferragni è una delle imprenditrici più famose in Italia e secondo Forbes è l’influencer di moda più importante al mondo. La blogger è nata a Cremona nel 1987 ed è divenuta famosa come nel 2009 quando ha fondato, insieme a Riccardo Pozzoli, il blog The Blond Salad. La Ferragni ha iniziato così l’ascesa che l’ha portata sulle passerelle più importanti della moda e soprattutto a stringere collaborazioni con marchi molto importanti. La Ferragni, inoltre, è stata la prima fashion blogger ad apparire sulla copertina di Vogue ed è stata inserita da Forbes nella lista “30 Under 20 Europe: The Arts”. Nel dicembre del 2017 è stata premiata a Roma come Top Digital Leader e nella categoria Web Star italiane donne. Nel 2019, invece, è stata protagonista del documentario “Chiara Ferragni – Unposted“, diretto da Elisa Amoruso e incentrato sull’importanza dei social network nell’influenzare e determinare il mondo del business. Il documentario in Italia ha incassato più di un milione e mezzo nei tre giorni di programmazione. Di recente ha partecipato anche al singolo “Non mi basta più” di Baby K, che è senza ombra di dubbio la hit dell’estate.

Chiara Ferragni è incinta?

La Ferragni è legata sentimentalmente al rapper Fedez dall’ottobre 2016. I due si sono sposati il 1° settembre del 2018 a Noto, in Sicilia, con una cerimonia privata e riservata ad amici e parenti. Il 19 marzo del 2018, a West Hollywood (contea di Los Angeles), è nato il loro primo e al momento unico figlio, Leone. I Ferragnez, come sono chiamati dalla stampa e dall’opinione pubblica, sono una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo. La famiglia potrebbe presto allungarsi. Secondo il portale Very Inutil People, infatti, la Ferragni sarebbe nuovamente incinta. La notizia circola da mesi si potrebbe dire, ma non è mai stata ufficializzata dalla coppia. Il portale però ha annunciato che una persona fidata avrebbe intercettato un dialogo tra Fedez e la moglie in cui sarebbe emerso che ci sarebbe in corso la gravidanza. Si tratta ovviamente di un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Restiamo in attesa di comunicati ufficiali da parte della coppia.

Chiara e Federico nel frattempo si stanno godendo le vacanze in Sardegna, precisamente a Puntaldia, nella zona di San Teodoro. La nota blogger e imprenditrice, inoltre, ha dichiarato sui social di aver messo in vendita la sua abitazione a Los Angeles, dove è nato il piccolo Leo, perchè vorrebbe tornare in Italia insieme al marito.