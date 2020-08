John Travolta, straziante lutto: quello che fa in questo video con la figlia è davvero da brividi, ecco le immagini che hanno commosso il web.

John Travolta è stato e continua ad essere uno degli attori più amati di Hollywood. Alcuni dei film in cui ha recitato hanno fatto la storia del cinema mondiale. Basti pensare agli indimenticati ‘Grease’, ‘La Febbre del Sabato Sera’, o anche ‘Pulp Fiction’, che gli hanno regalato un’enorme notorietà e due candidature agli Oscar come miglior attore. Una carriera splendida, quella di Travolta, costellata di successi, ma anche una bellissima famiglia, costruita insieme alla moglie Kelly Preston e ai loro tre figli, Jett, Ella e Benjamin. Nel 2009, però, arriva il terribile dolore per la perdita del primogenito Jett, morto a 16 anni. Un mese e mezzo fa circa, invece, precisamente il 12 luglio, l’attore ha annunciato sui social la scomparsa di sua moglie Kelly, dopo una lunga battaglia contro un cancro al seno. Un lutto davvero straziante per John, che è rimasto in silenzio in queste settimane. Oggi, però, ha pubblicato un nuovo post sul suo profilo Instagram. Un video da brividi, in cui ricorda sua moglie con l’aiuto della figlia Ella: le immagini hanno commosso il web, guardiamole insieme.

John Travolta, lutto straziante: quello che fa in questo video con la figlia è da brividi, ecco le immagini che hanno commosso il web

John Travolta è rimasti vedovo un mese fa, dopo la morte della moglie Kelly Preston per un cancro al seno. Un dolore immenso per l’attore, che nel 2009 ha perso anche un figlio, affetto da autismo. Oggi, a distanza di alcune settimane da questo straziante, l’attore è tornato sui social e ha pubblicato un video in cui si esibisce in un tenero ballo di coppia con sua figlia Ella. La didascalia scritta da Travolta spiega anche il significato del video, che è davvero da brividi: “Mia figlia Ella e io balliamo in memoria della mamma. Una delle cose preferite di Kelly, ballare con me”, ha dichiarato Travolta, lasciando decisamente tutti senza parole.

Le immagini hanno commosso il web e sono diventate virali in pochissimo tempo, ottenend oltre 1 milione di visualizzazioni. Del resto, è davvero difficile non emozionarsi davanti a questo video da brividi, che mostra tantissimo amore, tenerezza e la nostalgia per una perdita molto dolorosa. Siete d’accordo anche voi?