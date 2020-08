Andrea Bocelli dice addio alla sua cagnetta, per lei non c’è stato nulla da fare: le parole del cantante fanno commuovere i fan

Sono giorni difficili per Bocelli: la cagnetta, scomparsa in mare da venerdì scorso, non è stata ancora trovata e il tenore sembra ormai rassegnato. La famiglia Bocelli era su una barca in un tratto di mare compreso tra Liscia Ruja, nel comune di Arzachena, e Bajia Caddinas, in comune di Golfo Aranci. Il cane, un levriero italiano di nome Pallina, probabilmente sarà caduto dalla barca, ma l’incidente è stato ricostruito solo dopo che il cagnolino non è risultato più a bordo, perché in effetti nessuno si era accorto della sua caduta. La famiglia Bocelli aveva promesso una ricompensa in caso di ritrovamento e la moglie del cantante, Veronica Barti, si era espressa così su Facebook: “Aiutateci a trovare Pallina. È un piccolo levrierino italiano color beige e molto affettuoso. Risulta disperso in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci. Chiunque abbia notizie utili prego contatti. È prevista una ricompensa per chi ci aiuti a ritrovarla”.

Andrea Bocelli, dolorosissimo addio alla cagnetta

Pallina non è stata ancora ritrovata. Il cane di Bocelli risulta scomparso da venerdì scorso nel mare della Sardegna. Il tenore, che inizialmente si era rivolto al pubblico dei social e aveva promesso anche una ricompensa in caso di ritrovamento, adesso sembra essersi rassegnato alla sua assenza. Proprio ieri, attraverso il suo account Instagram, ha scritto: “Cari amici, a seguito delle ultime segnalazioni di avvistamento in mare, è il momento di accettare, è il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino, in modo che lì, d’ora in poi, continui a vivere e a giocare”.

Bocelli ha voluto poi ringraziare tutti quelli che si sono messi alla ricerca di Pallina, dalla Capitaneria di Porto fino ai membri dell’equipaggio della sua barca, poi il messaggio doloroso: “Katarina (Pallina, come ormai tutti la chiamavamo) è vissuta libera, ci è stata accanto con la sua grazia e con la sua apparente fragilità, regalandoci tanto affetto e la sua calda, silenziosa, intelligente presenza. Non avevamo messo in conto però di perderla così presto”.