Astrologia: quali sono gli uomini dello zodiaco pro e contro il matrimonio?

Astrologia, quando si parla di matrimonio, non sempre le idee coincidono in una coppia: ma quali sono gli uomini dello zodiaco pro e contro il matrimonio?

La verità è che la voglia di sposarsi dipende ovviamente dai sentimenti che ci sono in una coppia, dalla loro forza e sincerità. Al matrimonio è legato ancora oggi un’idea alquanto medievale, con la donna che sogna da sempre l’abito bianco e l’uomo che cerca il più delle volte una scappatoia per non arrivare a quel fatidico “sì”. Ma si sa, la differenza tra uomo e donna non esiste, la scelta dipende soltanto dall’amore che una persona prova per l’altra. Esistono però se si pensa all’influenza che possono avere le stelle uomini dello zodiaco che non sono fatti per il matrimonio, e altri invece, che aspettano quel momento con trepidazione.

Astrologia: quali sono gli uomini dello zodiaco che non sono fatti per il matrimonio, e quali invece a favore

Astrologia: se si pensa all’influenza delle stelle, è possibile dividere gli uomini dello zodiaco in due gruppi, quelli che vogliono sposarsi e quelli che invece non sono fatti per il matrimonio. Scopriamo insieme quali sono.

Ariete – Non amano l’idea di sposarsi, ma desiderano vivere nell’avventura, liberi di fare ciò che vogliono. Sono consapevoli di poter vivere benissimo anche da soli e se un giorno dovessero innamorarsi, potrebbero decidere per una convivenza.

Toro – Ci pensano seriamente, sono segni romantici, e ben disposti a sposarsi. Per questo motivo, una volta incontrata la persona giusta, pensano a coronare il loro sogno d’amore.

Gemelli – I nati sotto il segno dei Gemelli preferiscono non farsi troppe domande sul futuro. Imprevedibili come sono, però, sono in grado di cambiare idea facilmente, soprattutto se per loro ne vale la pena.

Cancro – Sono uno dei segni molto propensi a sposarsi, si tratta per loro di una tappa della vita da dover compiere. Anche se sono molto favorevoli al matrimonio fanno sempre molta attenzione prima di fare il grande passo.

Leone – Prima di prendere una decisione di tale importanza, devono essere convinti della scelta fatta. Possono vivere senza pensare mai al matrimonio, ma quando capiscono di essere follemente innamorati, ritengono opportuno fare il grande passo.

Vergine– Gli uomini nati sotto il segno della Vergine pensano al matrimonio solo se si crea la situazione. In genere, se costretti ad esprimere un giudizio al riguardo saranno sempre più per il no.

Bilancia – Sono persone che hanno un’idea ben precisa della loro vita e che prima o poi pensano di sposarsi, il tutto per riuscire a creare la famiglia desiderata.

Scorpione – Per lo Scorpione deve valerne la pena, in una relazione pretendono sincerità e fedeltà. Vivono il matrimonio come una sorta di prigione, per questo non sono soliti pensarci spesso.

Sagittario – E’ il segno che più degli altri non pensa assolutamente al matrimonio, sono degli spiriti liberi e preferiscono godersi la libertà in ogni modo.

Capricorno – Hanno un’idea molto personale del matrimonio, lo vedono come un progetto di vita. Se riescono a trovare la persona che li apprezza ed ama follemente possono davvero decidersi di sposarsi.

Acquario – Sono i meno propensi al matrimonio, i più resti fra i segni zodiacali. Togliere gli spazi ai nativi sotto il segno dell’Acquario è come tenerli rinchiusi in prigione e buttare la chiave.

Pesci – Il matrimonio è fra i loro progetti fin dalla giovane età, sono i più propensi a sposarsi. Rappresenta per loro una meta da raggiungere per vivere felici insieme alla persona amata.

Segui anche il nostro canale instangram—>> clicca qui

M.B