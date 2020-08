Ambra Angiolini, ‘errore’ sui social: Laura Pausini la ‘sbugiarda’

Ambra Angiolini commette un ‘errore’ sui social e Laura Pausini la sbugiarda: ecco cos’è successo sull’account Instagram dell’attrice

La Angiolini si sta godendo le vacanze insieme al compagno Massimiliano Allegri. I due hanno scelto ovviamente una meta italiana in questa estate atipica, dove gli italiani hanno riscoperto il proprio paese. Immersa tra le montagne, l’attrice, sul suo account Instagram, pubblica foto insieme a mucche, asini e mentre prova avventure estreme. Ambra, però, commette un ‘errore’ sui social, che non passa inosservato, soprattutto a Laura Pausini, che la ‘sbugiarda’ immediatamente.

Ambra Angiolini, ‘errore’ sui social: il commento di Laura Pausini

Ambra è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta oltre settecentomila seguaci. Le sue foto sono spesso piene di like e commenti super positivi, così come le sue stories che sono seguitissime. La Angiolini sul suo profilo social sta raccontando la sua estate, pubblicando ogni giorno foto nuove. Qualche giorno fa, ad esempio, ha pubblicato una foto insieme ad alcune mucche, scrivendo: “Ogni anno scegliamo una meta per ritrovarci tutte“. Il commento ironico ha fatto sorridere i suoi seguaci, ma a qualcuno non è scappato l’hashtag inserito dall’attrice “Formentera 2020“. La meta scelta dall’attrice per le sue vacanze non è propriamente Formentera, ma l’errore forse è ‘voluto’ dall’attrice, la quale però è stata subito ‘sbugiardata’ dalla Pausini: “Formentera è molto diversa da come la ricordavo“. E sotto il commento della cantante arriva il sorriso di Gianni Sperti, ex ballerino professionista e opinionista di Uomini e Donne.

La foto della Angiolini è stata commentata anche da Claudia Gerini, amica e collega dell’attrice. La Gerini ha chiesto ad Ambra perchè non l’avesse chiamata per questa vacanza e l’amica ha risposto: “Tu oggi dovevi andare dal podologo“. Insomma un ritrovo di vip sotto alla foto della Angiolini, che non a caso ha ricevuto migliaia di like e numerosissimi commenti.