Emma Marrone bellissima in riva al mare: la camicia bianca è bagnata e mette in mostra le forme, la posa bollente fa impazzire i fan della cantante

La bellissima Emma Marrone, oltre ad essere particolarmente talentuosa e dalle mille doti, è anche una donna molto simpatica e decisamente spiritosa… Ricordiamo infatti i suoi video imitazioni divertenti, che l’hanno portata ad essere seguitissima anche su Tik Tok. Ad esempio quello pubblicato in occasione della prima puntata di Tamptation island in cui imitava bellamente la povera Sofia. La carriera della cantante ha attraversato moltissimi alti e bassi dovuti soprattutto alle sue condizioni di salute che per diverso tempo hanno fatto preoccupare tutti i fan e i colleghi del mondo della musica. Ma dopo l’ultimo intervento la donna pare stare veramente benissimo e anche i suoi recenti brani sono stati un vero e proprio successo. Adesso siamo in attesa del suo nuovo singolo ‘Latina’, in uscita su tutti i canali dal 28 agosto. Un successo dietro l’altro che hanno reso l’ultimo anno meraviglioso e anche impegnativo.

Emma Marrone in riva al mare: camicia bagnata, posa bollente

Un anno pieno di successi e di preoccupazioni, che conclude il suo ciclo con una meritata vacanza. La donna si è infatti concessa una meritata vacanza in giro in barca con i suoi amici più stretti. E tra un tuffo e una nuotata sono successi anche degli spiacevoli incidenti in cui sono state protagoniste assolute le meduse. Dopo il piccolo episodio con le meduse la cantante salentina si è messa all’opera per il video del nuovo singolo ‘Latina’.

La cantante appare bellissima e in riva al mare con un outfit davvero particolare. I capelli mossi e naturali, il costume verde e una camicia bagnata che mette in mostra tutte le sue splendide forme. Una donna davvero incantevole che sa come valorizzarsi, che non è solo bellissima, ma anche molto forte. Non dimentichiamoci inoltre che la Marrone è alle prese con le registrazioni della nuova edizione di X-Factor in cui è stata scelta come giudice al fianco di: Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton. Inutile dirvi che ci aspettano moltissime sorprese da questa nuoca e appassionante edizione, la prima in cui Emma Marrone parteciperà come giudice. Prima d’ora aveva ricoperto questo ruolo presso la fida amica Maria De Filippi. Continuate a seguirla sul suo account ufficiale Instagram per rimanere sempre aggiornati.