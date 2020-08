Fernanda Lessa pubblica uno scatto completamente senza veli: il post su Instagram ha letteralmente fatto impazzire tutti i fan, date un’occhiata.

E’ stata una delle protagoniste dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello VIP. La modella di origini brasiliane è stata eliminata nella diciottesima puntata del reality show, perdendo al televoto contro Antonella Elia e Licia Nunez: proprio con l’ex volto di Non è la Rai ha avuto un durissimo scontro finito quasi in rissa ma per fortuna chiarito poco dopo. Nella casa di Cinecittà Fernanda ha avuto un percorso particolare, è riuscita a raccontare in tv il suo passato segnato dalla dipendenza dall’alcol. Oggi è un personaggio noto alla tv italiana ed anche sui social: proprio nelle ultime ore ha letteralmente fatto impazzire tutti pubblicando uno scatto in cui è completamente senza veli. Date un’occhiata!

Fernanda Lessa completamente senza veli: Instagram diventa ‘bollente’

Due dita del compagno coprono le parti intime del suo corpo: Fernanda Lessa ha mandato in tilt il popolo di Instagram pubblicando un post in cui è completamente senza veli! “È tutto da lavare, machina compresa. Il look perfetto per un passaggio. Ho buttato i panni da Schiava Isaura” scrive l’ex concorrente del Grande Fratello VIP come didascalia alla fotografia.

Tutti i suoi fan sono letteralmente impazziti, non immaginavano affatto di vederla così! Sono veramente tanti i complimenti che ha ricevuto l’ex gieffina: “bellissima e mai volgare!”, “Ti meriti un like non perché sei bellissima, ma per il senso dell’umorismo”, “Come battere di gran lunga le ventenni parte 1” sono alcuni di questi. Come dargli torto? Fernanda vanta un fisico davvero pazzesco, per non parlare del suo senso dell’umorismo: la didascalia risulta davvero simpatica per non parlare della sua faccia buffa!