Ballando con le Stelle, polemiche per un concorrente: parla Carolyn Smith

Polemiche su Ballando con le Stelle per la scelta di un concorrente, costretta ad intervenire Carolyn Smith: ecco le sue parole

Non c’è pace per la nuova edizione di Ballando con le Stelle: dopo il rinvio in autunno a causa dell’onda di Covid-19, il programma rischia di essere nuovamente sospeso. Il ballerino Samuel Peron, infatti, è risultato positivo al virus, mentre la sua compagna, Rosalinda Celentano, ha fatto il tampone ed è risultato negativo. Le prove sono state interrotte e le sale sono state sanificate. Il programma dovrebbe partire il 12 settembre su Rai Uno. Le coppie in gara saranno: Barbara Bouchet con Stefano Oradei, Lina Sastri con Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano con Samuel Peron, Vittoria Schisano con Marco De Angelis, Elisa Isoardi con Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini con Mykael Fonts, Tullio Solenghi con Maria Ermachkova, Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini con Veera Kinnunen, Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani con Tove Villfor, Costantino della Gherardesca con Sara di Vaira e Gilles Rocca con Lucrezia Lando.

Ballando con le Stelle, polemiche su un concorrente: interviene Carolyn Smith

L’annuncio del cast del programma di Milly Carlucci ha generato non poche polemiche. In particolare, il pubblico si è scagliato contro Alessandro Mussolini, in gara con Mykael Fonts, per la sua storia e il suo orientamento politico. Sull’argomento si è già espressa Selvaggia Lucarelli, giudice del programma, che ha dichiarato: “Pensavo di farla nera, ma direi che è già a posto così“. Meno ironica e più seria invece Carolyn Smith, che sul suo profilo social ha dichiarato: “Conosco la storia, ho studiato. A prescindere dal colore politico e da quello che ha fatto nel passato, come giudice ufficiale non guardo le vicende personali di un concorrente o della famiglia. Io giudico il ballo. Non voglio andare oltre perché non parlo di politica in nessuna forma per motivi personali. Giudico il ballo e non la persona”.

La Smith dunque allontana ogni tipo di polemica e invita a giudicare il ballo, anziché la persona.