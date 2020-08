Flavio Briatore è positivo al Coronavirus: arriva l’ufficialità dal San Raffaele

Flavio Briatore, arriva l’ufficialità dall’ospedale San Raffaele di Milano: l’imprenditore è positivo al Coronavirus, ecco tutti i dettagli della vicenda.

Flavio Briatore è positivo al Coronavirus. E’ stato l’ospedale San Raffaele a dare l’ufficialità della notizia dopo due giorni di incertezza. L’imprenditore è stato ricoverato nel noto nosocomio lombardo domenica sera, ma in questi giorni le notizie sul suo conto sono state discordanti. Ora, però, è arrivata la conferma ufficiale. Il proprietario del Billionaire è stato trovato positivo dopo essersi sottoposto a un tampone. Il suo caso ha diviso l’opinione pubblica, in particolare il web, che ha visto una vera e propria pioggia di commenti sulla vicenda. Proviamo a ripercorrere insieme tutta la vicenda con ordine: ecco i dettagli.

Flavio Briatore positivo al Coronavirus: ecco tutti i dettagli della controversa e discussa vicenda

Flavio Briatore è stato ricoverato domenica sera all’ospedale San Raffaele di Milano. Le prime notizie diffuse sul suo conto parlavano di sintomi di polmonite e di condizioni ‘serie’, il che ha subito fatto pensare che l’imprenditore avesse contratto il Covid, visto anche il grande numero di contagi registrato al Billionaire, tra ospiti e dipendenti. L’imprenditore, che nei giorni scorsi ha duramente contestato le decisioni e le restrizioni applicate dal Governo per evitare la nascita di nuovi focolai, è stato duramente attaccato da una parte degli utenti del web, che lo hanno accusato di non aver fatto abbastanza attenzione all’interno del suo locale. Poi, però, sono arrivati nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni, che hanno invece presentato una situazione completamente diversa. Briatore è stato contattato dal ‘Corriere della Sera’ mentre si trovava in ospedale e ha dichiarato di essere stato ricoverato per una forte prostatite. “Mi hanno fatto il tampone, ma non conosco ancora l’esito”, ha aggiunto, sottolineando però di stare bene. Ora, la notizia ufficiale diffusa dal San Raffaele, che ha confermato l’esito positivo del tampone a cui Briatore è stato sottoposto. “Il signor Briatore si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19, ma è stato sottoposto, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus”, si legge nella nota del nosocomio lombardo, “il tampone è risultato positivo e di conseguenza al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione necessari in caso di positività”.

La notizia, dunque, è diventata ufficiale e ora non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti sulla vicenda e soprattutto sulle condizioni dell’imprenditore.