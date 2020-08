La ‘pazza’ estate della fantastica Chiara Ferragni: tutti gli scherzi, imperdibili, del marito Fedez, il video fa impazzire i followers

Questo è stato un anno decisamente molto impegnativo per tutti, anche per la splendida Chiara Ferragni. Prima la pandemia, poi la malattia della piccola Matilde e il suo ricovero in svizzera. L’influencer è sempre stata abituata ad avere una vita frenetica divisa tra l’Italia e gli States, dove ha trascorso gli ultimi anni e dove ha dato alla luce suo figlio Leone. Proprio in merito alla sua casa di Los Angeles vi avevamo svelato la sua intenzione di venderla per acquistare una casa vacanze nel pressi di Milano. Subito dopo il lockdown la donna ha ripreso la sua vita frenetica per lavoro in giro per l’Italia e durante gli spostamenti ovviamente non era sola, ma accompagnata dal marito Federico… E ora per riprendersi da questo momento molto frenetico vissuto a causa del Virus, Fedez e Chiara sono in giro per i luoghi più belli d’Italia in vacanza.

La ‘pazza’ estate di Chiara Ferragni: tutti gli scherzi di Fedez

Lo sappiamo bene che Chiara e Fedez non sono certo una coppia tipica, anzi, spesso e volentieri si fanno immortalare in video e post divertenti Non dimentichiamoci che la quarantena è stata molto più leggera, proprio grazie alla loro indole divertente e simpatica. I due sono una vera e proprio esplosione di simpatia e non è affatto inusuale che sui social ci rendano partecipi dei loro scherzi. La povera Chiara è infatti spesso vittima degli scherzi del marito Fedez, ma c’è dire che anche la donna sa come bene come vendicarsi di tutte le marachelle ricevute.

In barba a chi afferma che la Sardegna sia un’isola di untori e portatori di virus, l’influencer e la famiglia hanno deciso di trascorrere le vacanze in totale isolamento sull’isola, lontano da possibili rischi per se e per gli altri. E proprio qui in vacanza, il marito ha deciso di riempirla letteralmente di scherzi… e per non dimenticare i momenti più divertenti, ha pensato bene di editare un video con i fiocchi, che sta facendo impazzire il web. Non c’è un solo followers che non abbia apprezzato il video dei due coniugi, che sembrano più uniti che mai. Beh che dire, chi non vorrebbe avere questo tipo di rapporto con il proprio partner?!