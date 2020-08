Uomini e Donne, clamorosa anticipazione: Gemma Galgani mano nella mano con…il video spoiler è appena stato pubblicato.

Amici di Uomini e Donne, ci siamo quasi! Settembre sta per arrivare e questo significa soltanto una cosa: l’amatissima trasmissione di Maria De Filippi è pronta a tornare in onda! Salvo cambi di programma dell’ultima ora, la prima puntata della nuova stagione dello show andrà in onda lunedì 14 settembre, al consueto orario delle 14.45. Ma cosa accadrà nelle nuove puntate? Le domande che si pongono i telespettatori sono davvero tante: l’attesa cresce sempre di più. Soprattutto per quanto riguarda i nomi dei nuovi tronisti. Ma non solo. Oltre al trono Classico, infatti, c’è il Trono Over, negli ultimi tempi, cattura sempre di più l’interesse dei telespettatori. Soprattutto per quanto riguarda le vicende di Gemma Galgani, la dama più famosa della trasmissione. Ebbene, tenetevi forse perché c’è un‘anticipazione ‘bomba’ per voi. E riguarda proprio la regina del Trono Over. Il video vi lascerà di stucco!

Uomini e Donne, clamorosa anticipazione: Gemma Galgani incontra un nuovo corteggiatore?

Uomini e Donne sta per tornare! E, quindi, anche le avventure amorose di Gemma Galgani, la dama più famosa del Trono Over. A giugno, la abbiamo lasciata alle prese con la frequentazione col giovane Nicola Vivarelli, il Sirius delle chat, di soli 26 anni. In estate, però,sembra proprio che la conoscenza fra i due sia naufragata. O forse no…La pagina ufficiale di Uomini e Donne ha appena pubblicato un video spoiler che riguarda proprio la dama torinese. Che, a quanto pare, ha delle importanti novità da comunicarci! In un video condiviso qualche ora fa, si è annunciato che ‘Gemma avrà qualcuno da presentarci’. Ma è nell’ultimo video mostrato che quel ‘qualcuno’ si intravede, anche se non di viso. Chi sarà l’uomo misterioso con cui la Galgani ha un appuntamento? Date un’occhiata:

Come sempre, Gemma vive con entusiasmo l’incontro. E, alla fine del video, si vedono le mani dei due molto vicine…Cosa bolle in pentola? Gemma ha già dimenticato Sirius ed è pronta a conoscere un nuovo corteggiatore. O quell’uomo ‘misterioso’ è proprio Nicola?

Insomma, gli interrogativi sono davvero tanti e il pubblico non vede l’ora di scoprire tutte le scoppiettanti novità della nuova edizione di Uomini e Donne. Appuntamento al 14 settembre, su Canale 5! Save the date!