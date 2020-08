Antonella Clerici è certamente una delle conduttrici più amate del mondo della televisione italiana, ma avete mai visto la sua casa? Davvero uno spettacolo.

La conduttrice è nota per essere stata al timone de La prova del Cuoco, che ha abbandonato causa prima infortunio e poi maternità, venendo sostituita da Elisa Isoardi anche per le stagioni successive. Antonella Clerici non ha vissuto un bel periodo lavorativo, trovata tagliata fuori da tutti i Palinsesti della Rai, è riuscita dopo varie discussioni a ritagliarsi il suo spazio, a breve infatti la ritroveremo nuovamente in tv, con tantissime novità. Antonella debutta negli anni ottanta ed è divenuta nota al pubblico passando in Rai e conducendo negli anni ’90 diversi programmi sportivi. Ha condotto numerose trasmissioni di prima serata, come Il ristorante, Il Festival di Sanremo, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone e lo Zecchino d’oro nel 2019. Oggi, dopo un periodo di assenza, Antonella ritornerà in tv il 21 settembre con un nuovo show cooking in onda su Rai1, “E’ sempre mezzogiorno”. Dopo aver vissuto per più di trent’anni nella Capitale si è trasferita in Piemonte, ma avete mai visto la casa di Antonella Clerici? Un vero incanto della natura.

Antonella Clerici, avete mai visto la sua casa? Uno spettacolo

Antonella Clerici ha lasciato la sua casa nella Capitale e si è trasferita in Piemonte insieme al suo compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle, avuta dalla precedente relazione. Ma avete mai visto la sua casa?

La presentatrice ha deciso di lasciare il caos della città per vivere in una villa immersa nella natura, infatti, come lei stessa ha dichiarato, aveva bisogno di un cambio radicale nella sua vita. Così ha deciso di trasferirsi ad Arquata Scrivia, scelta presa anche in considerazione del fatto che il suo compagno Vittorio, nelle zone limitrofe, possiede un allevamento di cavalli. La casa scelta è stata progettata dalla presentatrice in ogni dettaglio. E’ immersa nel verde, in un grande bosco che sembra conferire all’abitazione un aspetto incantevole, quasi fiabesco. La famiglia si è trasferita da diversi anni e grazie agli scatti che Antonella pubblica sul suo profilo instangram è possibile ammirare la sua splendida dimora. Come si intravede dalle foto, i colori sono abbastanza chiari e l’arredamento semplice e naturale, con un mobilio che va dal vintage al campestre. Nello spazio esterno la casa è circondata da un grande cortile, dove è situata anche un piscina dove la conduttrice ama rilassarsi e mostrarsi ai suoi fan. Infatti, la Clerici conta un profilo da migliaia di follower, soliti fare numerosi apprezzamenti a tutti gli scatti che la donna pubblica sul suo profilo, riscontrando un enorme successo. Una casa che sicuramente pochi possono permettersi, un vero e proprio spettacolo della natura!

Segui anche il nostro canale instangram—>> clicca qui

M.B