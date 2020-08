Maria De Filippi è una delle conduttrici italiane più amate e apprezzate di sempre, grazie ai suoi programmi, ma cosa faceva prima dell’incredibile successo?

La nota conduttrice Maria De Filippi, nonchè autrice e produttrice televisiva, nasce a Milano, figlia di un rappresentante di medicinali e di una professoressa di italiano, latino e greco. Dopo il diploma, ottenuto presso il Liceo Classico Statale Ugo Foscolo di Pavia, si laurea con lode in Giurisprudenza. Il suo è un talento innato, debutta nella televisione nel 1992 nel talk show Amici di Canale 5, diventando in seguito lei stessa autrice della trasmissione. Grazie alla sua eccezionale bravura, il programma con la sua conduzione vince il Telegatto nel 1995 e nel 1996 nella categoria Miglior trasmissione di intrattenimento con ospiti. Subito dopo lancia una nuova trasmissione pomeridiana Uomini e Donne, portando lo share a numeri elevati, un vero e proprio successo il suo. Amata dai giovanissimi, ma da persone di qualsiasi età, la ritroviamo alla conduzione di C’è posta per te, concepito per poter risolvere problemi interpersonali grazie all’aiuto e al supporto della conduttrice. Maria De Filippi è una vera e propria garanzia, ogni suo programma raggiunge ascolti da record, ma cosa faceva prima dell’incredibile successo? Scopriamolo insieme.

Maria De Filippi, cosa faceva prima di arrivare al successo?

La nota presentatrice ha condotto numerosi programmi, quali Amici, Uomini e Donne, C’è posta per te, toccando una popolarità incommensurabile, ma sapete cosa faceva prima dell’incredibile successo? Il retroscena che nessuno sapeva.

Maria De Filippi dopo aver ottenuto la laurea con lode in Giurisprudenza, specializzandosi in Scienza delle Finanze tenta la carriera in Magistratura. Per mantenersi inizia a lavorare come redattrice di tesi e collabora in seguito per due anni con l’Istituto per la Ricerca Sociale, occupandosi anche dell’ufficio legale di una società produttrice di videocassette. Nel 1989 durante un convegno contro la pirateria musicale organizzato a Venezia dalla società per cui lavora, conosce Maurizio Costanzo, che dopo qualche mese le offre la possibilità di collaborare per la Simco, società di comunicazione ed immagine. Dopo questo incontro, la strada di Maria sembra subire un cambiamento, pur avendo tutti i presupposti possibili e un talento dalle spiccate qualità, il suo sogno di diventare magistrato sfuma pian piano. Infatti, la conduttrice diviene successivamente anche assistente di Costanzo, lavorando a stretto contatto con l’uomo. Intanto Maurizio si separa dalla terza moglie Marta Flavi, e Maria De Filippi diventa nota alle cronache rosa in quanto nuova compagna del prestigioso presentatore e giornalista. Da quel momento, la carriera della De Filippi non tende ad arrestarsi, anzi, la donna ha sempre sostenuto di essere riuscita ad arrivare al successo grazie a Maurizio Costanzo, e non ha mai nascosto la sua immensa riconoscenza nei confronti del giornalista.

