Naike Rivelli, in un video il dramma della figlia di Ornella Muti

Accettare il proprio corpo per come è e imparare ad amarsi: il video in cui la figlia di Ornella Muti, Naike, ha rivelato il suo dramma personale.

Un video di 15 minuti che svela ai suoi followers ciò che non tutti sapevano e che tocca un argomento molto personale, attinente alla propria sfera più intima e privata: Con un’immagine ed un atteggiamento molto diversi da quelli con cui la conosciamo, decisamente meno audaci e ammiccanti, Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, si è raccontata ai suoi seguaci in un modo insolito e inaspettato. Il filmato intitolato “Confidenze e racconti di #naikeri“, si apre con una confessione di Naike. Vediamo cosa ha raccontato.

Naike Rivelli, in un video l’inaspettata confessione della figlia di Ornella Muti

Naike ha raccontato di aver avuto tante esperienze di vario genere nel corso della sua vita, frequentando ambienti diversi, persone di ogni classe sociale e con valori di ogni tipo. Alla luce di tutte le cose che hai imparato, la Rivelli ha detto di aver capito che tutti abbiamo in comune una cosa: la salute e il benessere psicofisico, a prescindere dallo status sociale o economico, dal sesso, dalla religione, dalla nazionalità. Tra le avversità affrontate nel suo passato, Naike Rivelli ha ricordato il periodo in cui ha sofferto di due pericolose malattie, l’anoressia e la bulimia, che l’hanno segnata profondamente. Oggi infatti Naike Rivelli sente il dovere di mettere in guardia tutte le ragazze contro questi brutti mali, consigliando loro di non trascurarsi, di darsi sempre il giusto valore, per evitare di cadere in un tunnel del genere, le cui conseguenze sono di solito gravissime: pelle rovinata, fegato ingrossato, perdita di capelli, tra le altre cose. La figlia di Ornella Muti ha raccomandato a chi stesse affrontando un periodo così buio, di affidarsi sempre a dei professionisti per ricevere il giusto aiuto. Così è stato per lei, che ha cambiato abitudini sbagliate per una dieta e uno stile di vita sani.

Un gran bel gesto quello di Naike, che speriamo possa servire a tante giovani in difficoltà.

L.C.