In uno dei suoi ultimi video su Instagram, Maddalena Corvaglia ha spiegato tre semplici ed efficaci esercizi per avere un addome al top: che forza!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Maddalena Corvaglia. In coppia con Elisabetta Canalis, la bellissima pugliese è stata una delle veline di Striscia la Notizia che, ancora adesso, detiene un successo davvero incredibile. Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, l’ex compagna di Enzo Iacchetti non perde mai occasione di poter interagire ed incantare i suoi numerosi sostenitori. Come? Semplice: con degli scatti fotografici davvero incantevoli. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato di come, spesso e volentieri, la Corvaglia ammali i suoi followers con la sua immensa bellezza. Ma non pensate che sia finita qui. Oltre a questo, infatti, la bella Maddalena è anche solita condividere i suoi allenamenti. D’altra parte, vanta di un fisico scultoreo e marmoreo. Quindi, si capisce chiaramente che l’ex velina è molto legata al mondo dello sport. Qualche giorno fa, ad esempio, ha voluto condividere un breve video in cui spiega tre semplice ed efficaci esercizi per avere un addome al top proprio come il suo. Si, avete letto proprio bene! Non scherziamo affatto! Ma di che cosa parliamo esattamente? Tranquilli, vi mostriamo tutto noi come sempre.

Maddalena Corvaglia, come avere un addome al top come il suo? Il segreto è proprio questo

Sempre costante nei suoi allenamenti sportivi, e, d’altra parte, la sua perfetta forma fisica lo testimonia alla grande, pochissimi giorni fa, Maddalena Corvaglia ha voluto condividere con i suoi sostenitori tre semplici, ma, vi assicuriamo, efficaci esercizi da poter svolgere un addome al top. Certo, la forza e la resistenza da mettere in pratica, è vero, è davvero enorme. Ma non vi preoccupate affatto! Seguite ogni minimo passo della nostra spiegazione e il gioco sarà fatto. Prima di spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio, però, guardiamo molto più da vicino il video condiviso dall’ex velina di Striscia la Notizia.

Non temete, gli esercizi svolti dalla Corvaglia sono più che fattibili! Seguite tutti i nostri passi:

Primo esercizio: compite una verticale attaccati al muro e, una volta messi i piedi vicino ad un punto fermo, iniziate a piegare le vostre gambe, una alla volta, verso il petto. Ovviamente, con questo esercizio, non soltanto lavorate i muscoli dell’addome, ma anche quelli delle vostre braccia. Infatti, voi fate forza anche lì;

Secondo esercizio: un po' più complicato, ma sicuramente efficace. Appoggiate il vostro Lato B al muro, posizionate le mani, ben attaccate e salde, a terra ed iniziate a sollevare le gambe, estendendole verso l'esterno. Anche in questo caso, come l'esercizio precedente, anche i muscoli delle vostre braccia avranno la loro parte;

Terzo ed ultimo esercizio: fate forza sull'addome e cercate di portare in alto le gambe.

Insomma, da come si può chiaramente intendere, sono tutti e tre degli esercizi che presuppongono, senza alcun dubbio, una determinata forza e resistenza. Ma qualora non foste così, non vi demoralizzate affatto! Magari, il primo giorno può risultarvi ‘antipatico’. Ma con un po’ di esperienza, vi assicuriamo, diventerete dei veri e propri campioni. D’altra parte, se i risultati ottenuti sono quelli sfoggiati da Maddalena Corvaglia, ne vale davvero la pena, no?

