Uomini e Donne sta per tornare in tv: Maria de Filippi ha anticipato la messa in onda ed ha cambiato molte cose in studio. Ecco tutte le info!

C’è grande attesa per il ritorno del dating show più amato dagli italiani. Su Canale 5 sta per tornare Uomini e Donne, il programma condotto da Maria de Filippi e composto da tronisti e corteggiatori. Al primo posto c’è l’amore: lo scopo è quello di trovare un compagno o una compagna di vita nello studio di Mediaset. La nuova stagione sta per riaprire ma molti non sanno che ci sono tantissime novità in arrivo per tutti i fan della trasmissione: sapete che ha anticipato la messa in onda? Proprio così, tra pochi giorni tornerà alle 14.45 su Canale 5 il tanto amato Uomini e Donne! Ecco quando e cosa è cambiato rispetto agli altri anni.

Uomini e Donne torna in tv: quando andrà in onda e cosa è cambiato in studio

C’è la notizia ufficiale ed i fan stanno esplodendo di gioia: il 7 settembre torna su Canale 5 Uomini e Donne! Lo ha annunciato pochi minuti fa il portale Trash Italiano con un tweet. Le registrazioni sono ufficialmente iniziate ieri, giovedì 27 agosto, e tra poco il pubblico di Mediaset potrà trascorrere le prime ore del pomeriggio insieme ai prossimi protagonisti del dating show condotto da Maria de Filippi.

🔴 Uomini e Donne anticipa la messa in onda e torna il 7 Settembre! — Trash Italiano (@trash_italiano) August 28, 2020

Questa però non è l’unica novità: lo studio, dopo 20 anni, è stato rinnovato completamente! Su Tvblog si legge che vista l’emergenza Coronavirus ci saranno molti cambiamenti nel famoso studio di Maria de Filippi. Prima di tutto, il pubblico ci sarà: ognuno dovrà effettuare il test sierologico prima dell’ingresso in studio, tutti saranno dotati di mascherina e tra ognuno ci sarà una piccola barriera di plexiglass per mantenere il distanziamento sociale. Gli opinionisti del programma saranno posizionati dietro Maria de Filippi, poi 5 file di corteggiatori e corteggiatrici, anche loro divisi da plexiglass. Una pedana con un ledwall trasmetterà le immagini delle esterne! Insomma, sarà tutto inedito: non vediamo l’ora che inizi!