Anticipazioni Uomini e Donne prima puntata, nel corso della registrazione odierna sono stati svelati i nomi dei due tronisti: chi sono.

Seppure la messa in onda di Uomini e Donne, come raccontato in un nostro recente articolo, è prevista per il 14 Settembre prossimo, proprio oggi, Giovedì 27 Agosto, è stata registrata la sua prima puntata. Ecco, cos’è successo? Beh, stando a quanto trapelato da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che sia accaduto davvero di tutto. Non soltanto, a quanto pare, nel famoso studio televisivo di Cinecittà ci sono stati tanti incontri ed, ovviamente, scontri, ma sono stati annunciati ufficialmente anche i primi due tronisti. Sapevamo benissimo che, per la prima volta in assoluto, sarebbe stato il pubblico da casa a scegliere i due ragazzi che, per questa nuova edizione, si sarebbero sedute sulle famosissime sedioline rosse. I tre ragazzi sono Davide, Gianluca e Davide Blanda. E, vi assicuriamo, vantano di una bellezza davvero assurda. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: chi sarà stato scelto dal pubblico? Chi di loro tre, quindi, avrà la possibilità di trovare l’amore con la A maiuscola? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne Prima Puntata, chi sono i due tronisti scelti: l’anticipazione

Carissimi lettori e lettrici, l’attesa è finalmente terminata. Tra poco più di due settimane, il seguitissimo Uomini e Donne ritornerà in onda. È proprio per questo motivo che proprio oggi, Giovedì 27 Agosto, è stata registrata la prima puntata di questa nuova incredibile ed imperdibile stagione. Ecco, ma cosa sarà mai successo? Ovviamente, come dicevamo precedentemente, è successo davvero di tutto. A partire dalla resa dei conti tra Nicola Vivarelli, alias Sirius, e Gemma Galgani. Fino all’incontro/scontro tra Enzo Capo e Pamela Barretta. Ma non solo. Che inizio di stagione è senza i tronisti? Ecco, niente paura! I loro nomi sono stati svelati proprio nel corso della registrazione odierna. A ‘giocarsi’ la sediolina rossa, come ben sapete, vi erano tre aitanti giovincelli. Ecco, ma chi di loro sarà stato scelto dal pubblico. Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Stando alle anticipazioni trapelate da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che, per quest’anno, a sedersi sulle tante famose ed agognate sono Davide e Gianluca. Brutte notizie, invece, per Davide Blanda. Che, purtroppo, non ha avuto la possibilità di sedersi sul trono. Non temete, però! A quanto pare, è stato invitato da Roberta Di Padua a rimanere nel programma. E tentare di conoscersi attraverso un ballo. Insomma, sembrerebbe essere stata una puntata più che scoppiettante. Se questi sono i presupposti, ci aspetta una stagione imperdibile.