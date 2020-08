Uomini e Donne, ora è ufficiale: l’annuncio è appena arrivato attraverso i social della trasmissione.

Ormai ci siamo! Manca davvero pochissimo al ritorno in tv di Uomini e Donne. Anche meno di quello che ci aspettavamo. Si, perché, a sorpresa, qualche ora fa è stato comunicata la data della prima puntata della trasmissione di Maria De Filippi: non il 14 settembre, come era stato anticipato, ma il 7 settembre! Pochissimi giorni, quindi, e rivedremo le interessanti avventure amorose dei protagonisti di questa nuova stagione. Una stagione che si prospetta ricca di novità e colpi di scena. A partire dallo studio, che ha subito vari cambiamenti, soprattutto in ragione dell’emergenza Coronavirus ancora in corso. Ma non è tutto, nella nuove puntate ci sarà anche un’altra clamorosa novità! Se ne è già parlato sul web nelle ultime settimane, ma poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale attraverso i social della trasmissione. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Uomini e Donne, arriva l’annuncio ufficiale: trono classico e trono over si uniranno

Pronti al conto alla rovescia? Uomini e Donne tornerà in onda a partire da lunedì 7 settembre! Proprio così, la data di inizio sembra essere stata anticipata. Una splendida notizia per i fan, che non vedono l’ora di seguire il programma, tra i più amata in assoluto di Mediaset. Ci saranno tutti, da Tina Cipollari a Gianni Sperti, senza dimenticare l’immancabile Gemma Galgani. Accadrà di tutto, già nella prima puntata: le anticipazioni della prima registrazioni sono davvero succulente. Ma la più grande novità di questa edizione è stata confermata ufficialmente in un post, apparso poco fa sui social della trasmissione. Di cosa parliamo? Della ‘fusione’ del trono Classico e del trono Over! Un cambiamento molto importante per il programma, che ha deciso di proseguire con il format adottato per le ultime puntate, quelle registrate post lockdown. Ecco l’annuncio, pubblicato poco fa sulle pagine ufficiali di Uomini e Donne:

Una vera e propria rivoluzione per la trasmissione di Maria De Filippi, che non dividerà più quindi in due parti distinte e separate i percorsi dei due ‘troni’. Noi non vediamo l’ora di scoprire tutte le novità di questa stagione di Uomini e Donne! E voi? Appuntamento alle ore 14.45, su Canale 5, a partire da lunedì 7 settembre! Save the date!