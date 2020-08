Elettra Lamborghini: “Hanno il Covid e non fanno il tampone”, accusa choc

Elettra Lamborghini fa una pesante accusa contro alcuni personaggi famosi che hanno contratto il Covid -19: sentite le parole della famosa cantante bolognese!

Elettra Lamborghini è una delle cantanti italiane più affermate del momento: le sue hit ed i suoi ‘balletti’ l’hanno resa una vera star. La ricordate sul palco dell’Ariston? La giovane bolognese ha fatto scatenare letteralmente il pubblico di Rai Uno durante il Festival di Sanremo con la sua ‘Musica e il resto scompare’ ma soprattutto il suo immancabile ‘twerk’. Proprio così, la nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini ha portato il famoso movimento di bacino sul palco dello show musicale più amato d’Italia. Continua a scatenare i suoi fan con le sue canzoni e regala ogni giorno sui social imperdibili Instagram story o nuovi post da urlo. Poche ore fa l’abbiamo vista in versione inedita: difficilmente Elettra si ‘scaglia’ contro qualcuno, ma ora sembra esser davvero sconvolta. Ecco cosa è successo.

Elettra Lamborghini: “Hanno il Coronavirus e non fanno il tampone”, accusa choc

Elettra Lamborghini non può crederci: la famosa cantante attraverso le sue Instagram story ha raccontato di sapere ‘per certo’ che alcuni personaggi famosi hanno il Coronavirus ma non fanno il tampone. L’accusa della bolognese è piuttosto choc ma non fa nomi. “Ho la metà dei miei amici di Bologna che sono tornati dalla Sardegna e hanno il Coronavirus. Loro giustamente se ne stanno a casa. Ci sono persone famose che hanno preso il Coronavirus per certo, non fanno il tampone, non dicono nulla. Si rifiutano di fare il tampone e vanno in giro” è lo sfogo della Lamborghini.

Elettra è piuttosto sconvolta, ovviamente, per quanto ha appreso ed è per questo che ha voluto condividerlo con i suoi follower. Ha inoltre aggiunto che al suo matrimonio prenderà tutte le misure di sicurezza per evitare ulteriori contagi: “Io al mio matrimonio chiederò agli invitati di fare il tampone tre giorni prima dell’evento. Di certo non mi fa piacere chiederlo ma ci sono i miei parenti, mia nonna…Non ci voglio neanche pensare“.

Il matrimonio

Tra pochissimo la cantante ed il suo compagno, deejay olandese, convoleranno a nozze. Quando precisamente? Beh, si sposeranno il 6 settembre sul lago di Como. E’ un evento super atteso organizzato dal wedding planner Enzo Miccio!