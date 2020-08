Angelina Jolie e le ombre del passato: una vita turbolenta e altalenante tra bisessualità, autolesionismo e matrimoni naufragati.

La famosissima attrice Angelina Jolie raggiunge la fama internazionale interpretando l’icona dei videogiochi Lara Croft, e negli anni ha ricevuto numerosi premi grazie al suo immenso talento. Jolie è stata più volte dichiarata la donna più affascinante e bella del mondo, ed è così certamente, una bellezza la sua che non ha bisogno di aggettivi e descrizioni, che lascia senza fiato. L’attrice è anche stata inserita nella lista delle 100 donne più influenti del mondo redatta dalla rivista Time. Angelina è una delle donne più ammirate al mondo, grazie alle sue attività di beneficenza, cause umanitarie ed è anche l’ambasciatrice di buona volontà per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Da sempre seguita e amata, non solo per le due doti attoriali portentose, ma anche per la sua vita travagliata, segnata dalle ombre del passato: scopriamo insieme i passi che Angelina Jolie ha dovuto affrontare e superare ripercorrendo la sua vita sentimentale.

Angelina Jolie e le ombre del passato tra bisessualità, autolesionismo e matrimoni naufragati

La notizia che ha fatto più scalpore è stata quella legata al divorzio di Brad Pitt e Angelina Jolie, un vero e proprio shock per tutti i fan della coppia, che insieme da 12 anni sembrava una delle più solide del mondo dello spettacolo. Com’è noto, il passato sentimentale della diva premio Oscar è sempre stato molto turbolento, toccato anche da strani episodi.

Angelina Jolie ha dichiarato di aver avuto il suo ‘primo rapporto intimo‘ a 14 anni. Il suo fidanzato dell’epoca viveva nella casa che l’attrice divideva con sua madre. La sua adolescenza è stata toccata da uno spirito tormentato e dark, con una forte attrazione per i coltelli e l’autolesionismo. Prima della celebre storia con l’attore Brad Pitt, la Jolie si è sempre proclamata bisessuale, e tra le storie conosciute con partner dello stesso stesso, viene ricordata quella con Jenny Shimizu, sua compagna di set nel film “Foxfire” del 1996. La Jolie ha sposato in prime nozze Jonny Lee Miller, quando aveva appena 21 anni. La cerimonia fu molto diversa dal solito, la donna indossava un abito di pelle nera e una camicia bianca sulla quale aveva scritto con il sangue il nome del marito. Il matrimonio è giunto però alla rottura dopo tre anni, nel 1999. Il bizzarro è sempre all’ordine del giorno per Angiolina ed è presente anche nella successiva storia d’amore con un altro attore, Billy Bob Thornton. Infatti, entrambi avevano la simpatica abitudine di conservare l’una il sangue dell’altro in speciali fialette appese al collo. Ma anche queste nozze finiscono nel giro di tre anni. Ed è nel 2004 che arriva il fatidico incontro con Brad Pitt sul set di “Mr & Mrs Smith”, che causa la rottura del matrimonio dell’attore con Jennifer Aniston e porta ad una delle storie d’amore più belle del mondo dello spettacolo, suggellata dalle nozze nel 2014 e da sei meravigliosi figli. Ma non è tutto oro quello che luccica e questa favola si infrange definitivamente con l’annuncio del divorzio chiesto da Angelina, per ‘differenze inconciliabili’ e problemi di droga e alcool di Pitt. In questo caso però la donna ne esce tranquilla, lontana dalla fase ribelle della sua giovinezza.

M.B