Daniele Mondello, la sua dedica d’amore a Viviana e Gioele

Una lettera ed un video inedito con i ricordi più belli del loro amore: la dedica di Daniele Mondello a Viviana e al figlio Gioele consegnata a NewsMediaset.

Oggi, 30 agosto, Viviana Parisi e suo marito Daniele Mondello avrebbero dovuto festeggiare il loro 17esimo anniversario di matrimonio. Parole ed immagini molto toccanti, in cui si sentono tutto il dolore e lo smarrimento di un uomo che ha perso tutto: la donna che amava e che ha percorso un lungo cammino di vita accanto a lui, e il figlio Gioele, piccolo angelo la cui vita si è spezzata troppo presto e senza una ragione che possa dare pace a suo padre.

Viviana e Gioele, tutto il dolore di Daniele Mondello in una dedica

Ancora troppe le domande a cui Mondello non riesce a trovare risposte e, come in un labirinto di disperazione, cerca una possibile via d’uscita provando a dare forma al dolore tramite le parole. Questo è quanto si legge nella lettera: “Amore mio, oggi è il 30 agosto. Non un semplice giorno, ma il nostro giorno. Quando penso a te, la parola che mi viene in mente è proprio amore. Dicevi sempre che ogni cosa nella vita va fatta con amore, non importa il risultato o i mezzi a disposizione ma il sentimento che metti dentro quello che fai”. E poi, quasi come a voler chiedere aiuto anche al figlio, la lettera prosegue così: “Amori miei, adesso non vi nascondo che ho davvero tanta paura, perché tutto ciò che fino a qualche giorno fa era normale, adesso non lo è più. Sento che siete accanto a me e mi date la forza per superare tutto questo. Tu e nostro figlio siete il mio ossigeno, il mio mondo, la mia vita. Mi mancate, vi amo. Con amore, Daniele”.

Come per tutti i grandi lutti, Daniele Mondello sta sicuramente attraversando il buio più nero in questa fase della sua vita. Il dolore è però mille volte più lancinante quando certe tragedie non riescono a trovare neanche una spiegazione.

L.C.