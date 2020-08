Temptation Island, l’ex protagonista si confessa dopo il parto: “Non respirava, non è la classica storia”, il suo racconto è da brividi, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Temptation Island è senza dubbio uno dei programmi più seguiti del palinsesto televisivo e tiene sempre il pubblico attaccato al televisore. La gente, infatti, si è sempre appassionata alle storie dei protagonisti del reality e continua ancora a seguirli anche dopo la fine del programma. E’ il caso del personaggio di cui vi stiamo parlando, che ha partecipato alla sesta edizione della trasmissione, diventando una delle maggiori protagoniste, ed è ancora oggi super seguita sui social. Avete capito di chi si tratta? Ebben sì, è proprio lei: Lara Zorzetto. La sua storia con Michael De Giorgio finì davanti alle telecamere dopo il confronto finale e da allora non è più ricominciata. Ora Lara è felice accanto a Mattia Monaci e pochi giorni fa ha dato alla luce il suo primogenito, Leonardo. Nel suo annuncio aveva parlato di un parto non semplice, ma ora ha svelato tutti i dettagli sul suo profilo Instagram, facendo un racconto davvero da brividi: ecco le sue parole.

Temptation Island, l’ex protagonista Lara Zorzetto racconta i dettagli del suo difficile parto: parole da brividi

Lara Zorzetto ha dato alla luce 4 giorni fa il suo primogenito, Leonardo, nato dalla relazione con il suo compagno Mattia Monaci. Ora che è tornata a casa dall’ospedale, l’ex protaogonista di Temptation Island ha voluto raccontare nel dettaglio le difficoltà che ha avuto durante il parto, che è stato tutt’altro che semplice. La Zorzetto ha pubblicato una foto del suo piccolo, che attualmente si trova in incubatrice, accompagnandola con il suo racconto da brividi. Lara ha subito, infatti, un cesareo d’urgenza perché il piccolo si è girato improvvisamente dopo ore di travaglio. Non è finita qui, però, perché Leonardo ha bevuto del liquido: “Non respirava, l’hanno portato d’urgenza in un altro ospedale”, ha raccontato Lara, “Non è la classica storia che lo vedi, te lo danno e tutto finisce. Io l’ho visto per la prima volta oggi”, ha aggiunto. La Zorzetto ora è in attesa di scoprire l’esito di alcuni esami del bambino, prima di poterlo portare finalmente a casa.

Non è mancato, alla fine del suo lungo post, un ringraziamento al suo compagno Mattia: “Non ho un angioletto accanto a me, ma un uomo, non potrei essere più fortunata di così”, ha scritto. Cosa ne pensate delle sue parole da brividi?