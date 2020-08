Il figlio adottivo di Maria De Filippi, Gabriele, si è trasferito insieme alla compagna. Come avrà reagito la conduttrice al conoscerla?

Sono passati già 10 anni da quando Maria De Filippi e il marito Maurizio Costanzo decisero di adottare Gabriele, il ragazzo che fin dal primo giorno hanno amato come un figlio naturale. Per la De Filippi, l’arrivo di Gabriele ha rappresentato un cambiamento radicale nella propria vita, perché grazie a lui ha imparato a fare il mestiere più bello e più difficile del mondo: la madre. In un’intervista rilasciata ad Oggi, Queen Mary ha raccontato le emozioni che l’esperienza genitoriale le ha regalato, con tutte le gioie e i timori che questa comporta. Soprattutto ha parlato di come ha vissuto il periodo del lockdown lontano da Gabriele, dal momento che il ragazzo ha lasciato la casa dei genitori per andare a vivere insieme alla sua compagna, Francesca Quattrini. La De Filippi ha spiegato di essersi sentita abbastanza serena sapendolo a casa o al lavoro e insieme alla compagna, perché sapeva che quella scelta di vita rendeva il figlio felice. Inoltre, in quel periodo Gabriele andava a cena dai genitori tre volte alla settimana e ciò bastava a tranquillizzarla.

Francesca Quattrini, chi è la compagna di Gabriele e cosa è accaduto quando è stata presentata a Maria De Filippi

Maria ha poi confessato di essere stata una madre un po’ troppo apprensiva in passato e di aver preteso di poter evitare al figlio di commettere errori. Ovviamente, ciò non è possibile, tutti hanno il diritto di sbagliare con la propria testa, perciò Gabriele si è ribellato a questo atteggiamento e le ha fatto capire di voler essere libero. In questo senso, la De Filippi afferma che grazie a lui ha imparato a fare la madre. Ma veniamo a Francesca: come avrà reagito Maria quando le è stata presentata? Francesca Quattrini ha 23 anni ed è una “fashion stylist”, frequenta l’Istituto Europeo di Design e vive a Roma. Gabriele la sua compagna sono sempre stati molto discreti nel vivere la loro storia, infatti i loro profili social sono privati. La De Filippi, che l’ha conosciuta l’estate scorsa, parla molto bene della giovane nuora, definendola ‘carina’ e ‘buona’. La bionda conduttrice confessa di essersi comportata bene e di non essere ‘invadente’. Anche grazie al figlio, ha imparato che una mamma deve sempre saper fare ‘tre passi indietro’.

E allora non ci resta che congratularci con Maria e fare tanti auguri ai due ragazzi per la loro bellissima storia.

