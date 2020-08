Baby K: qual è il suo vero nome e quanti anni ha la rapper, tra le cantanti più famose del momento.

È una della cantanti più amate del momento. Parliamo di Baby K, la bellissima rapper nata a Singapore, che da ormai alcuni anni è diventata una vera e propria star nel nostro Paese. Grazie al singolo Roma-Bangkok, in collaborazione con Giusy Ferreri, è diventata l’unica artista italiana ad ottenere il disco di diamante FIMI. Ma questo è solo uno dei tanti successi di Baby K: sono tanti i singoli diventati dei veri e propri ‘tormentoni’, come Da Zero a Cento, Come no, Playa. Questa estate, precisamente a giugno, Baby K lancia una’altra ‘bomba’: si tratta di Non mi basta più, realizzato in collaborazione con la nota influencer Chiara Ferragni. Anche in questo caso, il brano è diventato un vero e proprio tormentone dell’estate 2020. Tutti conosciamo i suoi singoli, questo è chiaro, ma sapete qual è il vero nome della bellissima cantante? Ve lo sveliamo subito!

Baby K è il suo pseudonimo: ecco qual è il suo vero nome e quanti anni ha

Tutti la conosciamo come Baby K, ma forse non tutti sanno che il suo vero nome è Claudia Judith Nahum. Baby K è lo pseudonimo utilizzato dalla bellissima cantante per la sua carriera. La rapper è nata a Singapore, per via del lavoro del padre (geofisico), il 5 febbraio del 1983: ha 37 anni, portati divinamente! È nel 2000 che si trasferisce in Italia, a Roma, a 17 anni. Oggi Baby K è una vera e propria star, anche sui social, in particolare Instagram dove è seguita da ben 770 mila followers. Ecco alcuni scatti pubblicati dalla rapper sul suo profilo:

Che dire, di gran talento ed anche bellissima!