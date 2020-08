Box doccia, come rimuovere le macchie di calcare più ostiche: scopriamo insieme il metodo che vi lascerà a bocca aperta, tutto quello che vi serve

Solo qualche giorno fa vi parlavamo di quanto tenere alla propria igiene e alla propria cura personale non dovesse diventare un’ossessione. Molte persone pensano che per essere puliti e profumati ci sia bisogno di fare moltissime docce al giorno ma in realtà non è così. Quindi, sebbene mantenersi puliti sia un dovere verso noi stessi e molto spesso anche verso gli altri, fare la doccia tutti i giorni, molte volte al giorno ha degli aspetti negativi che è bene conoscere al fine di scongiurarli. E proprio per questo motivo vi avevamo dato alcuni consigli utilissimi per far si che il lavaggio frequente della pelle non provocasse problemi di salute. Tra questi c’era il mantenere la doccia sempre pulita e l’ambiente arieggiato. Ma quante volte ci è capitato di incappare nel calcare? forse troppe volte, ecco perché abbiamo deciso di svelarvi qualche piccolo trucchetto per liberarvene.

Box doccia, come rimuovere macchie di calcare: il metodo che vi lascerà a bocca aperta

Quanti di noi per lavare la doccia ed eliminare le macchie di calcare utilizzano prodotti aggressivi e che magari a lungo andare rovinano la doccia e fanno male alla salute di chi le respira. Ma ora voglio svelarvi due trucchi fai da te per dire addio al calcare in modo semplice e poco inquinante.

1. aceto e sapone: Per lavare in modo delicato la doccia, ma assicurandosi di riuscire a togliere tutto il calcare, potete usare diluito in un catino di acqua molto calda due bicchieri di aceto e un bicchiere di sapone per i piatti. Strofinando bene potrete vedere subito degli effetti strabilianti sulle vostre macchie di calcare. Sui rubinetti e le parti in acciaio potete lasciare il prodotto agire per qualche minuto, vedrete immediatamente gli effetti. Saranno lucidi e senza macchie.

2. bicarbonato: il bicarbonato è un vero alleato per le pulizie. Se le macchie sono piuttosto incrostate potete aggiungere al bicarbonato qualche goccia di acqua e limone, fino ad ottenere un composto che somiglia ad una pappetta. Mettetelo sull’incrostazione e lasciate agire per qualche minuto, poi potete strofinare con la parte morbida della spugna o con uno spazzolino. Una volta finito vedrete il vostro bagno splendido splendente.