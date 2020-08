Nipote della famosa attrice conferma la gravidanza: lei e il compagno aspettano un bel maschietto, il messaggio dolcissimo della zia

E’ la nipote di una delle attrici più amate e stimate di sempre, che nel corso degli anni ha reso le sue interpretazioni dei veri e propri cult del cinema mondiale. La conosciamo per il suo sorriso magnetico e per il suo sguardo seducente. E’ una delle ospiti ricorrenti nei programmi di Maria de Filippi, soprattutto di ‘C’è Posta per te’ e soprattutto, nonostante non sia Italiana, ama enormemente l’Italia. Forse state iniziando a capire di chi stiamo parlando. Durante la quarantena si è spesso mostrata in abiti casalinghi, per invitare tutti a restare a casa per proteggere se stessi e gli altri e proprio la nipote le aveva commentato un post su Instagram affermando di sentire molto la sua mancanza. E adesso è proprio questa ‘nipotina’ a dare annuncio della sua gravidanza, che da tempo già risuonava nell’aria. Ma adesso è proprio ufficiale.

Lei è Emma Roberts, nipote della bellissima Julia Roberts e oggi ha confermato la notizia della sua gravidanza con dei bellissimi scatti su Instagram. La ragazza appare seduta sul divano di casa insieme al compagno Garrett Hedlund. I due si sono conosciuti proprio grazie al loro lavoro da attori. Emma somiglia moltissimo a zia Julia e da lei ha ereditato non solo il talento per la recitazione, ma anche la bellezza.

Era ormai diverso tempo che proprio sul web si mormorava del possibile nuovo arrivo in casa Roberts. Ed effettivamente è così, dato che proprio Emma oggi pomeriggio ha voluto svelare di essere in attesa di un bellissimo maschietto. Inutile dirvi che l’emozione in casa sarà sicuramente tanta e mai ci si sarebbe aspettato che la bella Emma avrebbe messo su famiglia così presto. La ragazza ha compiuto 29 anni lo scorso febbraio ed è da circa un anno che la sua relazione con Hedlund va avanti. I due si sono conosciuti proprio grazie al cinema e prima di lui la ragazza ha avuto una storia lunga sette anni con l’attore Evan Peters, con cui ha interrotto la relazione lo scorso anno. Beh che dire, tantissimi auguri alla coppia di neo genitori, che da ora in avanti darà il benvenuto ad una nuova creatura in famiglia.